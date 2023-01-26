AstraZeneca CinCor'u satın almak için anlaşma imzaladı

AstraZeneca, küresel biyoteknoloji şirketi Neogene Therapeutics'i (Neogene) 320 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Neogene, klinik düzeyde yeni nesil T-hücre reseptör tedavilerinin (TC[1]R-T'ler) keşfi, geliştirilmesi ve üretilmesine öncülük ediyor. Bu satın alma ile Neogene artık AstraZeneca'nın bir iştiraki olarak Amsterdam, Hollanda ve Kaliforniya'da faaliyet gösterecek.

Öte yandan AstraZeneca, ABD merkezli biyofarmasötik şirketi CinCor Pharma'yı da yaklaşık 1,8 milyar dolara satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

CinCor, dirençli ve kontrolsüz hipertansiyonun yanı sıra kronik böbrek hastalığı için yeni tedaviler geliştirmeye odaklanıyor.