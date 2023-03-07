ATP'den gelir kaleminde yüzde 99,4'lük büyüme!

ATP yaptığı açıklamayla 2022 yılı finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, 2022 yılında geliri yüzde 99,4 büyüyerek 497,6 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt karı yüzde 162,4 artarak 244,6 milyon TL'ye ulaştı. Yıllık net kar da yüzde 73,5 artarak 116,7 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, dünya ekonomilerindeki belirsizlikler ve yakın coğrafyada jeopolitik risklerin yaşandığı bir yılda, önemli bir büyüme başarısı gösterdiklerin belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir büyümemiz, müşterilerimize sunduğumuz hizmetler, orta ve uzun vadeli planlarımız ve çeşitlendirilmiş iş modelimizin sonucudur. Şirketimizin finansal performansından memnuniyet duyuyoruz. Yüksek enflasyon ortamının iş dinamiklerini etkilediği bir dönemde ciromuzu yüzde 99,4 artırarak, yüzde 30'a yakın reel büyüme kaydettik. Fiyat ve çalıştığımız yabancı para birimi değişimlerinin enflasyonun gerisinde kaldığı bir dönemde, FAVÖK ve net kar kalemlerinde de sağlıklı büyümemizi sürdürmemiz memnuniyet vericidir.

2022 yılında hizmet verdiğimiz sektörlere bir çok alanda yenilikler içeren çözümlerimizle katkıda bulunduk. Konuk ağırlama sektörüne Android işletim sistemi ile çalışan, maliyet avantajları sağlayan, çözümler sunduk. Yeni Mutfak Görüntüleme Sistemimizi, restoran ziyaretçilerinin kendi siparişlerini oluşturabilecekleri dokunmatik ekranlı kioskları ve restoran sistemlerinin uzaktan yönetimini gerçekleştiren Zenia Destek Merkezi’ni hayata geçirdik. Dünyanın 2. büyük hızlı servis restoran (QSR - Quick Service Restaurant) zinciri Subway’i çözüm portföyümüze ekledik. Dünyanın en büyük 20 QSR markasından dördüne çözümler üretiyoruz."

"Geçtiğimiz yıl 151 yeni müşteri kazandık"

ATP'nin hizmet verdiği diğer sektörler hakkında da bilgi veren Cinali, "Finans başta olmak üzere sektörel çözümlerimizin sayısını her yıl artırıyoruz. Oluşturduğumuz stratejik iş ortaklıkları ile müşterilerimizin uçtan uca ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Esnek ve sektörel tecrübelerimizi yansıtan çözümlerimiz ile geçtiğimiz yıl 151 yeni müşteri kazandık." ifadelerini kullandı.

Cinali, 2022 yılında ATP Capital'in (GSYO) ilk yatırımını AtaExpress ile gerçekleştirdiğini anımsatarak, AtaExpress'in birimleri Tıkla Gelsin sipariş ve Fiyuu teslimat platformlarının büyümelerini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Ümit Cinali, "AtaExpress'in hizmet verdiği marka sayısının artmasını sağlayacak teknolojilere katkılarda bulunarak şirketin çevrimiçi sipariş ve teslimat sektörlerinde gerçekleştirdiği pazar payı büyümelerini destekliyoruz. Aralık 2022 itibarıyla değeri 845 milyon TL'ye ulaşan AtaExpress yıl sonunda 241 markaya 1.388 lokasyonda hizmet veriyordu. ATP Capital, AI, robotik (mutfak otomasyonu), lojistik, fintech, blockchain ve IoT alanlarında stratejik yatırım fırsatlarını değerlendiriyor." bilgisini paylaştı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, ATP Yönetim Kurulu, temettü politikası çerçevesinde ATP'nin hissedarlarına dağıtılabilir net dönem kârının yüzde 30'unun dağıtılmasına karar verdiğini duyurdu. Nihai kararın Genel Kurul onayına tabi olarak alınması bekleniyor.