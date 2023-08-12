ATP'nin cirosu ilk 6 ayda yüzde 99 büyüdü

Yazılım ve Teknoloji Şirketi ATP’in 2023 yılı ilk altı ayında cirosu yüzde 99 büyüyerek 381,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt kârını yüzde 110 artıran şirket, 192,8 milyon TL kârlılık elde etti.

ATP’nin ilk yarı net kârı ise yüzde 111 artarak 104,2 milyon TL gerçekleşti. 2003’ün ikinci yarısında “GreenX markası altında ‘Yeşil Enerji Sertifika Ticaret Platformu’ kurmaya hazırlanan şirket, enerji üretici ve tüketicilerini global ölçekte buluşturmayı hedefliyor.

Yüksek reel büyüme sağladıklarını söyleyen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, “Bu büyüme iş geliştirme ve hedeflerimize ulaşma yeteneğimizi gösterdi” dedi.