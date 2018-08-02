Aves, Safya ile ayçiçek yağında 3. marka olacak

02 Ağustos 2018

KIYMET GÖKÇE

MERSİN - Kapasite olarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın da sayılı yağlı tohum işleme firmalardan biri olan Aves, Safya markası ile üç yıl önce girdiği ayçiçek yağı pazarında çıtasını hızla yükseltiyor. İSO 500’de bu yıl 225’inciliğe yükselen Aves, üç yıl içinde Türkiye’de ayçiçek yağı pazarında üçüncü marka olmayı hedefliyor.

Aves Genel Müdürü Onat Angı, Tarladan sofraya mantığıyla çalışan Aves’in Mersin’de kurulu tam entegre fabrikasında tohum kırma, rafinasyon ve dolum tesislerinin yanı sıra biodizel üretiminde de söz sahibiyken, son yıllarda Safya Ayçiçek Yağı ile markalı satışlara ağırlık verdiğini belirterek, “Safya saf ayçiçek yağı ve pazarında hızla büyüdü. Geçen yıl Sarıdarı markasıyla mısır yağı da çıkardık.

Kurulduğumuz günden bu yana artış trendi gösteren bir satış grafiğimiz var. Firmamız, bu yıl açıklanan İSO 500’de 225’inci oldu, sıralamasını 3 sıra artırdı. Üretimden satışta yüzde 30’un üzerinde bir büyüme var. Toplam ciromuz 1 milyar 50 milyon TL’nin biraz üzerinde. Üretimden satışımız da 730 milyon lira. Geçen yıl 70 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. Irak’ta ilk rafinasyon tesisini kurduk. Irak’taki yatırımın yüzde 50 hissesini önemli bir stratejik yatırımcıya sattık ve Türkiye’ye sermaye getirdik. Bu parayla burada yatırım yapılıyor” açıklamasını yaptı.

"20’nin üzerinde ülkede Safya’yı tescil ettirdik"

Bugün 50 ülkeye ihracat yaptıklarını, 20’nin üzerinde ülkede Safya’yı tescil ettirdiklerini kaydeden Angı, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerde pazarlama bütçesi oluşturduklarını, Senegal gibi bazı ülkelerde de firmaların verdikleri kendi markalarının tasarımlarını doldurup gönderdiklerini dile getirdi. 2016’dan 2017’ye Safya satışlarının yüzde 94 büyüdüğüne dikkat çeken Angı, ancak bu hızın sürdürülebilir olmadığını, büyüme hızlarının yavaş yavaş düşeceğini anlattı. Bu yıl ilk çeyrek karşılaşmasında yüzde 60 büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Angı, “Yıl sonuna doğru bu büyüme hızı geçen yıla göre yüzde 50’lere düşer. Yılda yaklaşık yüzde 6-7 gibi bir büyüme var pazarda; biz de 3-4 yıl sonra onun biraz daha üzerinde büyürüz. Hedefimiz; üç yıl içinde Türkiye’de ayçiçek yağı pazarında üçüncü marka olabilmek. Şu anda o yolda ilerliyoruz. Görünen o ki, bu hedefi başaracağız. Şu anda sıralamada 6’ncıyız. Türkiye’de yıllık markalı satışların yüzde 3’ünü Safya karşılıyor. Toplam ayçiçek yağının yüzde 8’ini de biz karşılıyoruz. Üç yıl sonra markalı olarak pazar payımızın yüzde 8-10 olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vergi oranlarının çok sık değiştirilmesi en önemli sorun

Sektörün sorunlarına da değinen Angı, önemli sorunun vergi oranlarının anlık ve çok sık değiştirilmesi olduğunu söyledi. Angı, vergi politikalarının öngörülür olmamasının kur oynaklığından daha büyük sıkıntı olduğuna vurgu yaptı. Anlık değişimlerin haksız rekabete, haksız zenginleşmeye ve haksız fakirleşmeye neden olduğuna dikkat çeken Angı, beklentilerinin; vergi değişikliklerinin mutlaka önceden planlı olarak, belli bir takvim çerçevesinde bütün oyuncuların bildiği şeffaf bir şekilde yapılması olduğunu söyledi.