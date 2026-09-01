Avrupa güneşinde hedef büyüttü
Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Polonya, Hırvatistan ve İtalya’da geliştirmeyi planladıkları yeni yatırımlarla Avrupa’da güneş enerjisinde varlıklarını güçlendireceklerini söyledi.
Ece CEYHUN
ece.ceyhun@dunya.com
Uluslararası portföyünde Birleşik Arap Emirlikleri’nden Azerbaycan’a, Suriye’den Romanya’ya birçok ülkede ulaşım, enerji ve altyapı projeleri olan Kalyon İnşaat, Avrupa’nın güneş enerjisi pazarındaki varlığını yeni ülkelerle genişletmeyi planlıyor. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, “Romanya Sibiu bölgesinde inşa ettiğimiz Hermannstadt Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 60 MWp kurulu güce sahip olacak. Tahmini 94 bin güneş panelinin kullanılacağı proje, 70 hektarlık alanda (yaklaşık 98 futbol sahası büyüklüğünde) gerçekleştiriliyor. 40 milyon euro değerindeki yatırımın yılda yaklaşık 21 bin 600 ton karbon emisyonunun önüne geçmesi öngörülüyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alacağız. Polonya, Hırvatistan ve İtalya’da da yeni yatırımlar geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.
Türkiye’de kazandıkları deneyimi dünyaya taşıdıklarını belirten Kalyoncu, şöyle konuştu: “Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk yüksek hızlı tren projesinden Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin geleceğinde önemli bir rol üstlenecek Zengezur Koridoru ulaşım projelerine; Suriye’nin yeniden yapılanmasına katkı sağlayacak enerji ve ulaşım yatırımlarından Avrupa’nın enerji arz güvenliğini destekleyen projelere kadar son derece stratejik bir portföye sahibiz.”
Şam Havalimanı’nda ilk faz aralıkta açılacak
Şam Uluslararası Havalimanı’nın rehabilitasyonu ve kapasite artırımı projesinin devam ettiğini söyleyen Kalyoncu, aralıkta ilk fazın açılmasının hedeflendiğini belirterek, “1 ve 2. terminallerdeki geliştirmelerin tamamlanmasıyla 2026 yılı sonunda 6 milyona, 3. terminalin devreye alınmasıyla 16 milyona çıkarılması hedefleniyor. İkinci ve üçüncü fazlarda eklenecek, her biri 7.5 milyon yolcu kapasiteli iki yeni birimle birlikte Şam Uluslararası Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması öngörülüyor. Projenin uygulama sürecinde 90 binden fazla istihdam oluşturacağı tahmin ediliyor. Suriye’de yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen bu iki büyük stratejik yatırımın işletmesi de 30 yıl boyunca proje ortakları tarafından üstlenilecek” diye konuştu. Suriye’nin yeniden inşasına katkıda bulunmak için enerji ve ulaşım projeleri de inşa ettiklerini söyleyen Kalyoncu, şunları anlattı: “Suriye Enerji Bakanlığı ile Kalyon İnşaat ve Cengiz Holding, Katar’dan UCC ve ABD’den Power International arasında imzalanan 7 milyar dolarlık enerji yatırımı kapsamında, Suriye’nin Traifawi, Zayzoun, Deir-Azzour ve Mehardeh bölgelerinde toplam 4.000 megavat kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralleri ile Wedian Alrabee, Al Furqlus,Traifawi ve Deir-Azzour bölgelerinde toplam 1.000 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri inşa edilecek.”
BAE’nin hızlı treni yolu 30 dakikaya indirecek
Birleşik Arap Emirlikleri’nin toplam 8 milyar dolara mal olacak ilk yüksek hızlı tren hattında da Kalyon İnşaat’ın yer aldığını anlatan Kalyoncu, “Projenin yaklaşık 3 milyar dolarlık Abu Dabi bölümünü uluslararası ortaklarımızla yapıyoruz. Saatte 350 kilometre işletme hızına ulaşacak hat, Abu Dabi ile Dubai arasındaki yaklaşık 1,5 saatlik seyahat süresini 30 dakikaya indirecek. Toplam 150 kilometrelik hattın Abu Dabi bölümünde yaklaşık 97 kilometrelik demiryolu hattı ve 4 adet istasyon ile birlikte çift tüp olarak tasarlanan 11.2 kilometrelik tünel inşa edilecek. 2031 yılında tamamlanması hedeflenen proje, ekonomik, ticari ve turistik hareketliliği hızlandırarak bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönem başlatacak” dedi
Romanya’ya 400 milyon euroluk yatırım
Romanya’da yenilenebilir enerji ve ulaştırma altyapısı yatırımlarıyla büyüyeceklerini söyleyen Kalyoncu, “Şirketin kendi yatırımı olarak Sibiu bölgesinde hayata geçirilen Hermannstadt Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 60 MWp kurulu güce sahip olacak. 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedeflenen Hermannstadt GES, Kalyon İnşaat’ın Avrupa’daki yenilenebilir enerji yatırımlarının önemli adımlarından birini oluşturuyor. Romanya’daki bir başka proje ise Kalyon İnşaat- Mis Grup ortaklığında geçtiğimiz ay kazanılan ihale kapsamında Craiova–Targu Jiu Yolu’nun yapım projesi. Eylül ayı içinde sözleşmesinin imzalanması planlanan proje yaklaşık 400 milyon euro yatırım ile 19.5 km yol, tünel, kavşak, viyadük ve otopark yapımını içeriyor. Projenin 34 ayda tamamlanması hedefleniyor” dedi.
Zengezur’da yer alıyor
Kalyon İnşaat, Zengezur Koridoru kapsamında Azerbaycan- Ahmedbeyli-Horadiz-Minicivan- Ağbend Otoyolu projesi, Azerbaycan-Horadiz-Ağbend Demiryolu projesi ve Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu projelerinde de yer alıyor. Ana hattı Zengezur Koridor’u üzerinde olan, 104 km uzunluğunda Azerbaycan- Ahmedbeyli-Horadiz-Minicivan- Ağbend Otoyolu; Asya ile Avrupa arasında yeni bir ulaşım güzergahının önemli parçalarından biri olacak. Türkiye ile Azerbaycan’ı, Nahçıvan üzerinden daha kısa ve doğrudan bir hat ile birbirine bağlayacak. Azerbaycan- Horadiz-Ağbend Demiryolu Projesi ise 110.4 km’lik hat uzunluğu ile yük ve yolcu taşımacılığında zaman ve maliyet avantajı sağlaması ile öne çıkıyor. Proje, Türkiye- Güney Kafkasya-Hazar-Orta Asya hattını güçlendirerek Çin/ Orta Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir parçası olacak. Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olan Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi, Türkiye’nin doğusunu uluslararası ticaretin kalbine bağlayacak. 224,9 km’lik uzunluğu ile Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlayacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte mevcut 18 günlük transit süresi 12 güne inecek. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak proje, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.