Avrupa güneşinde hedef büyüttü

Ece CEYHUN

ece.ceyhun@dunya.com

Uluslararası portföyün­de Birleşik Arap Emir­likleri’nden Azerbay­can’a, Suriye’den Romanya’ya birçok ülkede ulaşım, ener­ji ve altyapı projeleri olan Kal­yon İnşaat, Avrupa’nın güneş enerjisi pazarındaki varlığı­nı yeni ülkelerle genişletmeyi planlıyor. Kalyon İnşaat Yöne­tim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, “Romanya Sibiu böl­gesinde inşa ettiğimiz Herman­nstadt Güneş Enerjisi Santra­li, yaklaşık 60 MWp kurulu gü­ce sahip olacak. Tahmini 94 bin güneş panelinin kullanılacağı proje, 70 hektarlık alanda (yak­laşık 98 futbol sahası büyüklü­ğünde) gerçekleştiriliyor. 40 milyon euro değerindeki yatı­rımın yılda yaklaşık 21 bin 600 ton karbon emisyonunun önü­ne geçmesi öngörülüyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alacağız. Polonya, Hırvatistan ve İtalya’da da yeni yatırımlar geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Türkiye’de kazandıkları de­neyimi dünyaya taşıdıklarını belirten Kalyoncu, şöyle konuş­tu: “Birleşik Arap Emirlikle­ri’nin ilk yüksek hızlı tren pro­jesinden Asya ile Avrupa ara­sındaki ticaretin geleceğinde önemli bir rol üstlenecek Zen­gezur Koridoru ulaşım proje­lerine; Suriye’nin yeniden ya­pılanmasına katkı sağlayacak enerji ve ulaşım yatırımların­dan Avrupa’nın enerji arz gü­venliğini destekleyen projele­re kadar son derece stratejik bir portföye sahibiz.”

Şam Havalimanı’nda ilk faz aralıkta açılacak

Şam Uluslararası Havalima­nı’nın rehabilitasyonu ve kapa­site artırımı projesinin devam ettiğini söyleyen Kalyoncu, ara­lıkta ilk fazın açılmasının he­deflendiğini belirterek, “1 ve 2. terminallerdeki geliştirmele­rin tamamlanmasıyla 2026 yılı sonunda 6 milyona, 3. termina­lin devreye alınmasıyla 16 mil­yona çıkarılması hedefleniyor. İkinci ve üçüncü fazlarda ekle­necek, her biri 7.5 milyon yolcu kapasiteli iki yeni birimle bir­likte Şam Uluslararası Hava­limanı’nın yıllık yolcu kapasi­tesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması öngörülüyor. Proje­nin uygulama sürecinde 90 bin­den fazla istihdam oluşturaca­ğı tahmin ediliyor. Suriye’de yap-işlet-devret modeliyle ha­yata geçirilen bu iki büyük stra­tejik yatırımın işletmesi de 30 yıl boyunca proje ortakları ta­rafından üstlenilecek” diye ko­nuştu. Suriye’nin yeniden in­şasına katkıda bulunmak için enerji ve ulaşım projeleri de inşa ettiklerini söyleyen Kal­yoncu, şunları anlattı: “Suri­ye Enerji Bakanlığı ile Kalyon İnşaat ve Cengiz Holding, Ka­tar’dan UCC ve ABD’den Power International arasında imzala­nan 7 milyar dolarlık enerji ya­tırımı kapsamında, Suriye’nin Traifawi, Zayzoun, Deir-Az­zour ve Mehardeh bölgelerin­de toplam 4.000 megavat kuru­lu güce sahip doğal gaz çevrim santralleri ile Wedian Alra­bee, Al Furqlus,Traifawi ve De­ir-Azzour bölgelerinde toplam 1.000 megavat kurulu güce sa­hip güneş enerjisi santralleri inşa edilecek.”

BAE’nin hızlı treni yolu 30 dakikaya indirecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin toplam 8 milyar dolara mal olacak ilk yüksek hızlı tren hattında da Kalyon İnşaat’ın yer aldığını anlatan Kalyoncu, “Projenin yaklaşık 3 milyar dolarlık Abu Dabi bölümünü uluslararası ortaklarımızla yapıyoruz. Saatte 350 kilometre işletme hızına ulaşacak hat, Abu Dabi ile Dubai arasındaki yaklaşık 1,5 saatlik seyahat süresini 30 dakikaya indirecek. Toplam 150 kilometrelik hattın Abu Dabi bölümünde yaklaşık 97 kilometrelik demiryolu hattı ve 4 adet istasyon ile birlikte çift tüp olarak tasarlanan 11.2 kilometrelik tünel inşa edilecek. 2031 yılında tamamlanması hedeflenen proje, ekonomik, ticari ve turistik hareketliliği hızlandırarak bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönem başlatacak” dedi

Romanya’ya 400 milyon euroluk yatırım

Romanya’da yenilenebilir enerji ve ulaştırma altyapısı yatırımlarıyla büyüyeceklerini söyleyen Kalyoncu, “Şirketin kendi yatırımı olarak Sibiu bölgesinde hayata geçirilen Hermannstadt Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 60 MWp kurulu güce sahip olacak. 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedeflenen Hermannstadt GES, Kalyon İnşaat’ın Avrupa’daki yenilenebilir enerji yatırımlarının önemli adımlarından birini oluşturuyor. Romanya’daki bir başka proje ise Kalyon İnşaat- Mis Grup ortaklığında geçtiğimiz ay kazanılan ihale kapsamında Craiova–Targu Jiu Yolu’nun yapım projesi. Eylül ayı içinde sözleşmesinin imzalanması planlanan proje yaklaşık 400 milyon euro yatırım ile 19.5 km yol, tünel, kavşak, viyadük ve otopark yapımını içeriyor. Projenin 34 ayda tamamlanması hedefleniyor” dedi.

Zengezur’da yer alıyor

Kalyon İnşaat, Zengezur Koridoru kapsamında Azerbaycan- Ahmedbeyli-Horadiz-Minicivan- Ağbend Otoyolu projesi, Azerbaycan-Horadiz-Ağbend Demiryolu projesi ve Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu projelerinde de yer alıyor. Ana hattı Zengezur Koridor’u üzerinde olan, 104 km uzunluğunda Azerbaycan- Ahmedbeyli-Horadiz-Minicivan- Ağbend Otoyolu; Asya ile Avrupa arasında yeni bir ulaşım güzergahının önemli parçalarından biri olacak. Türkiye ile Azerbaycan’ı, Nahçıvan üzerinden daha kısa ve doğrudan bir hat ile birbirine bağlayacak. Azerbaycan- Horadiz-Ağbend Demiryolu Projesi ise 110.4 km’lik hat uzunluğu ile yük ve yolcu taşımacılığında zaman ve maliyet avantajı sağlaması ile öne çıkıyor. Proje, Türkiye- Güney Kafkasya-Hazar-Orta Asya hattını güçlendirerek Çin/ Orta Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir parçası olacak. Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olan Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi, Türkiye’nin doğusunu uluslararası ticaretin kalbine bağlayacak. 224,9 km’lik uzunluğu ile Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlayacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte mevcut 18 günlük transit süresi 12 güne inecek. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak proje, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.