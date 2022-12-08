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Avrupa'dan THY'ye en iyi tasarıma sahip hava yolu ödülü

THY, Avrupa'nın en iyi tasarıma sahip hava yolu ödülünü aldı.

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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı yolcu temas noktaları ve kabin içi deneyim tasarımlarıyla havacılık sitesi "TheDesignAir" tarafından "2022 Yılı Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu" seçildi.

Konuya ilişkin THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un sözlerine yer verildi.

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