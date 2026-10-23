Axess, İlkler ve Yeniliklerle Ödeme Deneyimine Yön Veriyor

Türkiye’de kartlı ödeme ekosistemi son 25 yılda önemli bir dönüşüm geçirdi. Fiziksel kartın merkezde olduğu yapı; internet alışverişi, mobil ödeme, QR, dijital kartlar ve kişiselleştirilmiş kampanyaların öne çıktığı daha geniş bir finansal deneyime dönüştü.

2001 yılında hayata geçen Axess’in verileri de bu dönüşümü yansıtıyor. Axess harcamalarının yıllık ortalamada %37’si artık çevrim içi kanallardan gerçekleşiyor. QR ile ödeme hacmi ise her yıl ortalama 3,5 kat büyüyor. Son beş yıllık işlem adetlerinde seyahat, elektronik, restoran ve yemek kategorilerinin en hızlı yükselen sektörler arasında yer alması, dijitalleşmenin yanı sıra deneyim odaklı tüketimin de güçlendiğine işaret ediyor.

Axess 25 yaşında

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, markanın 25 yıllık yolculuğunu şöyle değerlendiriyor: “Axess, 25 yıl önce ödeme deneyiminde yeni standartlar yaratmak hedefiyle yola çıktı. O günden bu yana müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını erkenden okuyarak, ödeme sistemleri ekosistemini birçok ilk ve yenilikle buluşturduk. 25 yıldır değişmeyen yaklaşımımız, ödeme teknolojilerini müşterilerimizin daha kolay, daha güvenli ve daha kazançlı bir finansal yaşam sürmesini sağlayacak şekilde geliştirmek oldu. Son 5 yılda 2 kat artan kullanıcı hacmimiz, bu yaklaşımın müşteriler nezdinde de karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.”

Bir yılda 4 milyar TL’yi aşan fayda

Axess, chip-para modeli ile yıllar içinde önemli ilkleri hayata geçirdi. Chip-parayı kaybolmayan, biriktirilebilen, hesaplar arasında aktarılabilen ve fiziki ve çevrim içi tüm harcamalarda kullanılabilen bir değer haline getirdi.

Son bir yılda marka, yaklaşık 2 bin kampanyayla Axesslilere 4 milyar TL’yi aşan indirim ve chip-para sağladı. Kampanyalara katılım son beş yılda iki katına çıkarken, bugün bireysel müşteriler arasında en yüksek birikime sahip Axesslinin hesabında 200 bin TL değerinde kaybolmayan chip-para bulunuyor.

Fiziksel karttan dijital karta

Axess’in 25 yıllık dönüşümünde dijitalleşme önemli bir yer tutuyor. Mastercard iş birliğiyle “Digital First” programını Türkiye’de kredi kartlarında hayata geçiren ilk, dünyada ise üçüncü banka olan Akbank, müşterilerin fiziksel kartlarının teslimini beklemeden kartlarını dijital olarak kullanabilmelerinin önünü açtı. Mobil ve QR ödeme uygulamaları da bu dönüşümün devamı oldu.

Axess ayrıca ödeme deneyiminin çevresel etkisini de tasarımın bir parçası olarak ele aldı. Türkiye’de, tüm kart plastiklerinde ve kartla birlikte gelen kâğıt ve zarflarda geri dönüştürülmüş materyaller kullanan ilk marka olurken, dijital ekstre ve dijital slip seçenekleriyle kâğıt kullanımını azalttı.

Sıradaki rekabet alanı yapay zekâ

Ödeme sektöründe yeni dönemin ana rekabet başlıklarından birinin yapay zekâ destekli kişiselleştirme olması bekleniyor.

Şebnem Dağ Güven, bu dönüşümü şu sözlerle özetliyor: “Şimdi önümüzde yapay zekânın şekillendireceği yeni bir dönem var. Her bir Axesslinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlayan ve buna göre şekillenen yeni nesil deneyimler tasarlıyoruz. Yapay zekâyı kullanarak doğru müşteriye, doğru anda, anlamlı olan faydayı sunabildiğimiz hiper kişiselleştirilmiş bir Axess deneyimine doğru ilerliyoruz. İlk 25 yılda ikonik yeniliklerle ödemeler dünyasının öncülüğünü üstlendik. Yeni dönemde de Axess’i alışveriş öncesinde doğru fırsatı bulan, ödeme sırasında süreci kolaylaştıran, sonrasında ise harcamayı yeniden değere dönüştüren bütünsel bir deneyim platformu olarak geliştirmeye devam edeceğiz.”

25’inci yılda 25 bin TL’ye varan chip-para

Axess, 25. yılını müşterilerine özel fırsatlarla kutladı. Juzdan üzerinden ilgili kampanyalara katılan Axessliler, 31 Ekim 2026’ya kadar yapacakları seçili alışverişlerinden toplam 25 bin TL’ye varan kaybolmayan chip-para kazanabiliyor.

Marka, yıldönümü kutlamalarını deneyim odaklı etkinliklerle de destekliyor. Mastercard iş birliğiyle İstanbul ve Bursa düzenlenen Yalın konserlerinin yalnızca Axess kartlarla 25 TL’den satışa sunulan biletleri kısa sürede tükendi. Konser Axesslilerin yoğun ilgisiyle ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti.