Aygaz AŞ Londra’da şube açacak

07 Ocak 2019

Aygaz AŞ. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, kararın sektördeki benzer uygulamaların ve gelişmelerin değerlendirilmesi sonucunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası piyasalardaki fırsatları daha yakından takip ederek, yurtdışı piyasalarda üçüncü taraflar ile ticaret hacmimizi arttırmak ithalat, ihracat ve transit operasyonlarımızı desteklemek ve tedarik zincirinden ek değer üretebilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir şube açılmasına karar verilmiştir" denildi.

1961 yılında kurulan Aygaz, LPG temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir şirket. LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan Aygaz, 81 ilde 4 bine varan tüpgaz bayi ve otogaz istasyonuyla hizmet veriyor.

Kaynak: AA