AZKarbon'dan yeşil dönüşüme teşvik

İnci Holding ve AZKarbon, medya mensuplarıyla bir araya gelerek, 2022 yılında “Dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık” felsefesiyle kurduğu yeşil dönüşüm rehberi AZKarbon’un, büyüme yolculuğunu, 2023 değerlendirmesini ve yeni dönem hedeflerini paylaştı. AZKarbon, sunduğu çevre dostu ürünler, yenilikçi hizmetler ve bilgilendirici içerikler ile daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için insanlara ilham veren inovatif ve güvenilir bir rehber olmayı amaçlıyor.

Gelecek yenilenebilir enerji kaynaklarında

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, toplantıda yaptığı konuşmada, “İnci Holding olarak başarılarla dolu 71 yılı geride bıraktık. Son 35 yılda global ortaklıklar kurarak güçleniyoruz. Bulunduğumuz tüm sektörlerde her biri dünya standartlarında üretim kalitesi ve ürün çeşitliliğine sahip şirketlerimiz ile yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyümeyi destekleyen inovasyon bakış açımızla, girişimciliği ve yeni trendleri kapsayan projelere yönelik aktif çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada sizlere daha yakından anlatacağımız AZKARBON dijital pazaryerimiz ile inovasyonu aynı zamanda girişimciliğimizin de merkezinde konumlandırıyoruz. Daha temiz ve yeşil bir dünyanın gelişen teknolojilerle ve sürdürülebilirlik odağıyla mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Geleceğin yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğunu biliyoruz. Bireyleri ve kurumları, geleceğin yenilenebilir enerji kaynaklarına, temiz enerji çözümlerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için AZKarbon çatısı altında alanında uzman ve deneyimli firmalarla bir araya getiriyoruz. Böylece iklim değişikliğiyle mücadele edebilmeleri için enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetleri tek bir noktada topluyoruz” dedi.

Ürün ve hizmetlerini yenilikçi teknolojilerle genişletiyor

AZKarbon Şirket Direktörü Orçun Ersayın ise AZKarbon olarak yenilikçi ve bilgilendirici içerikler, çevre dostu yeşil ürünler ve inovatif hizmetler olmak üzere üç ana odakları olduğunu belirterek, “Mevcut ürün ve hizmet portföyümüzü teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek genişletiyoruz. Ülkemiz piyasasında öncü bir marka olmanın yanında yeşil bir gelecek hedefiyle attığımız somut adımlarla sürdürülebilir kalkınmaya bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyoruz. Yenilikçi teknolojileri ve küresel trendleri yakından takip ederek daha temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için A’dan Z’ye değişimi ve yeşil dönüşümü teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın sürdürülebilirlik açısından bilinçlenmesi için Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 Çocukla yaptığımız projemiz kapsamında iklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Lideri Çelebi Kalkan ile birlikte “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” atölye çalışmasını hayata geçirdik ve herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamanın önemini vurguladık” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğin düşünüldüğü gibi pahalı ve zor olduğu algısını kırmak istiyor

Hedeflerinin daha büyük kitlelere hitap etmek olduğunu vurgulayan Ersayın, şunları kaydetti: “Sürdürülebilirliğin düşünüldüğü gibi pahalı/zor olduğu algısını kırmak istiyoruz. Bunun için iletişim çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca sektör lideri kurumlar ve fikir önderleri ile sosyal sorumluluk ve iş birliği projeleri de planlıyoruz. Tüm bunları yaparken ana hedefimiz platformumuzu en yeni teknolojilerle zenginleştirerek hem son tüketicilerimize hem de tedarikçilerimize en iyi deneyimi yaşatmak olacaktır.”

AZKarbon Yeşil Dönüşüm Merkezi ile yenilikçi ve bilgilendirici içerikler

AZKarbon, bireysel farkındalığın artması ve sürdürülebilirliğin bir yaşam biçimi haline dönüştürülebilmesine öncülük etmek ve ayrıca iş ortakları ve tedarikçilerin sürdürülebilir satış, pazarlama gibi konularda gelişim ve büyümelerini sağlamak amacıyla dijital bir platform olan “AZKarbon Yeşil Dönüşüm Merkezi”ni hayata geçirdi. Bu platformda video ve blog formatlarında yenilikçi bilgileri sunan AZKarbon, sürdürülebilirlikten, karbon ayak izine, karbon vergisinden yeşil tahvile, sürdürülebilir finansmandan evde kompost yapmaya kadar bireysel/kurumsal bazda öğrenilecek bilgilerin yanı sıra iş ortakları ve tedarikçileri için işlerini geliştirmelerine yönelik içerikler ile AZKarbon Yeşil Dönüşüm Merkezi’ni geliştirip, büyütmeyi hedefliyor.

Farkındalığı artırmak için bireysel karbon ayak izi hesaplama

Farkındalığı artırmak ve bilinçlenmeyi desteklemek için bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama Aracını da hayata geçiren AZKarbon, bu doğrultuda bireylerin aylık ve yıllık karbon ayak izlerini hesaplayarak hedeflerine nasıl ulaşabilecekleri konusunda öneriler sunuyor ve sürdürülebilir bir hayat tarzı benimsemelerine yardımcı oluyor. Bireysel karbon ayak izi hesaplaması yapan kullanıcılarımıza alışverişlerinde kullanılmak üzere 100 TL’lik bir indirim kuponu da hediye ediyor.