Balparmak, EBRD'den 20 milyon TL kredi aldı

08 Ocak 2018

Balparmak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 20 milyon lira (yaklaşık olarak 4,4 milyon euro) kredi alacak.

Şirket, söz konusu finansman desteği ile katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünlere olan yatırımlarına ağırlık vermeyi hedefliyor.

Kredi anlaşmasına ilişkin açıklamada bulunan Altıparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, "Türk ekonomisine, Türkiye'nin eşsiz florasına, Türk arıcılığına ve bal sektörüne olan inancımızı bu finansal destek ile güçlendirerek, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. EBRD ile yaptığımız işbirliği, sağlıklı nesiller için doğal ve sağlıklı bal ile katma değerli arı ürünlerini tüketicilerimize sunma konusundaki kararlılığımızı destekleyecek" dedi.

EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner ise "Ar-Ge günümüzde stratejik büyümenin önemli bir aracı. Bu finansmanı Ar-Ge çalışmalarında kullanacak olan Balparmak'ın hem marka olarak konumunu güçlendireceğine hem de yurt içi ve yurt dışı satışlarını artıracağına eminiz" şeklinde konuştu.

Balparmak'ın açıklamasına göre şirketin Ar-Ge merkezi, dünyada sadece bal ve diğer arı ürünlerini analiz etmek üzere tesis edilmiş en büyük merkez konumunda.