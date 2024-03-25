"Bambu" ile markalaştı şimdi porselen de üretecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Doğal mutfak ürünleri alanında bambu ürünlerini tüketiciyle buluşturan Bambum markası, porselen üretimine de giriyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk ve tek bambu üreticisi olarak öne çıkmayı hedefleyen ve her yıl yüzde 100 büyüyen Bambum, 2024 yılının ilk yatırımını yaparak yeni bir üretim tesisi için kolları sıvadı.

Türkiye içinde 2 bin bayi ve dünya genelinde 100’e yakın ülkedeki bayileri ile bambu ürünler sektöründe faaliyet gösteren marka, Kütahya’da toplamda 40 bin metrekarelik bir alanda yeni bir üretim tesisi kuruyor. Artan üretim artışını karşılamak ve bölgede istihdam sağlamak amacıyla yatırım yaptıklarını açıklayan Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, “Kütahya’da 2024 yılının son çeyreğinde hayata geçireceğimiz fabrikamızda 2 bin çeşit bambu mutfak ürünlerinin yanı sıra markamız adına bir ilk olan porselen üretimine başlayacağız. Bu önemli yatırımımız ile birlikte 1 yılın içinde üretim kapasitemizi yüzde 70 oranında artıracağız” açıklamasını yaptı.

Yapay zeka destekli fabrika

Hâlihazırda İstanbul’da 12 bin metrekarelik tesiste faaliyet gösterdiklerini belirten Yar, “Yeni bir adım olan porselen üretimine başlayacağız. Açık ve kapalı olmak üzere toplamda 40 bin metrekarelik alana sahip olması planlanan fabrikamız ile Türkiye'nin yapay zekâ ve inovatif destekli fabrikası olarak öne çıkmayı planlıyoruz.

Üstün kalite ve özel tasarım ürünlerimiz ile bambu pazarında edindiğimiz tecrübeyi porselen pazarında da göstererek Türkiye’nin önde gelen üreticileri arasında yer almayı planlıyoruz. Fabrikamız için tüm çalışmaları tamamladık ve 2024 yılının son çeyreğinde üretime başlayacak şekilde planlamalarımızı yaptık” bilgisini verdi.

İlk etapta tesiste 200 kişi istihdam edeceklerini kaydeden Yar, “İlerleyen süreçlerde tesiste yapılacak kapasite artırım çalışmaları ile istihdam sayımız da artacak. Fabrikamız faaliyete geçtikten bir yılın sonunda yüzde 70 oranında kapasite artıracağız. Bu da hem istihdam hem de üretim adetleri açısından önemli bir ivme demek. Ayrıca, ihracat rakamlarımızı yüzde 50 oranında artırarak global arenada daha fazla varlık göstereceğiz” diye konuştu.

Hedef her yıl yüzde 100 büyüme

Global arenada da daha etkin olmayı hedeflediklerini aktaran Yar, “Kısa sürede bambu pazarına katma değerli ürünler kazandırarak kurulduğumuz günden bu yana her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüme elde ettik. Bambum, kurulduğu günden bu yana sürekli büyüme ve uluslararası pazardaki etkinliğini artırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Özgün ve inovatif ürünlerimizle cirodaki ihracat payımızı yüzde 20 oranına çıkarmayı amaçlıyoruz.

Satışlarımız Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle birlikte tüm Avrupa ülkelerini kapsıyor. Ayrıca Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıysı, Çeçenya gibi hedeflediğimiz pazarların dışında kalan bazı ülkelere de ihracat yapıyoruz. Sahra altı Afrika, önemli ve gelişmekte olan bir pazar olarak bizim için büyük bir potansiyel sunuyor. Bu hedefler doğrultusunda, ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye bambuda önemli bir oyuncu

Çin’den ithal ettikleri hammaddeye katma değer katarak, özellikle Çin, Almanya ve Amerika gibi ülkelere satışa sunduklarını belirten Ahmet Selman Yar, son üç yılda Türkiye'nin bambu sektöründe önemli bir büyüme kaydettiğine vurgu yaptı. Türk bambu pazarının uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline geldiğini söyleyen Yar, “Katıldığımız yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 100’ü geçti. Ülkemizi ve markamızı en iyi şekilde tanıtmak ve ihracat ağımızı genişletmek öncelikli hedeflerimizden” dedi.

Geçtiğimiz son 3 yılda Avrupa’da Bambum’un büyük bir ivme kazandığını belirten Yar, “Bambu ürünler, Avrupa pazarının Çin’den direkt tedarik tercih ettiği ürünler arasında. Ancak son yıllarda talepler ülkemize kaydı. Kaliteli ve inovatif ürünlerimiz ile Avrupa pazarını Çinli rakiplerin elinden aldık. Bambum olarak Avrupa’nın ilk ve tek bambu üreticisiyiz. Sektörün yüzde 82’sini oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.