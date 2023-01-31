Bambum’un 2023 ciro hedefi 600 milyon TL

Pandemi sürecinde taleplerin Türkiye’ye kaymasıyla birlikte büyük bir ivme yakalayan bambu pazarı, yakaladığı ivmeyi sürdürmeye devam ediyor. Hem pandemi etkisi ve mutfak trendlerinin değişmesiyle yoğun ilgi gören Bambum, her geçen gün gamına yeni ürünleri ekliyor.

Pandemi ile birlikte doğal ve sağlıklı ürünlere ilginin arttığını belirten Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, “Yakaladığımız bu ivmeyi ürün çeşitliliğini artırarak ve üretime yaptığımız önemli yatırımlarla korumaya devam ediyoruz. 2022 yılı hedeflerimizi yılın ilk 6 ayda tamamladık. 2023 yılı ise ciro hedefimizi ise 600 milyon TL olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda bu yıl aylık parça üretimini 1 milyon adete çıkardık. Ayrıca ürün çeşitliliğimizi 2 katına çıkararak, bünyemizde bulunan ürün sayısını 4 bine çıkardık. Yüzde yüz yerli ürünlerimiz ve artırdığımız üretim parkurumuz sayesinde bambu pazarına 2023 yılında da yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

2 bin satış noktası

Geçtiğimiz yıl Bambum Home yatırımıyla ev tekstili sektörüne de giriş yaptıklarını belirten Yar, 2 bin satış noktamızda aynı zamanda ev tekstili ürünlerimizi de kullanıcılarımızla buluşturuyoruz dedi. Yar, sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ürünlerimizin üretimini daha da artırarak kullanıcılarımızın mutfaktaki her ihtiyacına yanıt veriyor olacağız. 100 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ağımızı genişleterek 125 ülkeye çıkaracağız. Aynı zamanda bölgeye özgü geliştirdiğimiz ürünler geliştirerek cirodaki ihracat payımızı yüzde 20’ye çıkaracağız.”