Banvit BRF Ormanı genişliyor

Banvit BRF, 20 bin ağaçlık “Banvit BRF Ormanı” projesini genişletecek yeni bir orman projesini daha hayata geçiriyor. Ege Orman Vakfı ile 2022 yılında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Elazığ ve Manisa illerinde oluşturulan ormanlarla 20 bin fidan daha hayat buluyor. Banvit BRF “2040 Net Sıfır” hedefi doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde de Banvit BRF Ormanı’nı yeni bölgeler ekleyerek genişletmeyi ve toprakla buluşturduğu fidan sayısını artırmayı planlıyor.

Elazığ-Maden ve Manisa-Yunt Dağı ağaçlandırma sahalarında oluşturulan Banvit BRF Ormanları hakkında bilgi veren Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz, şunları söyledi: “Şirket olarak sürdürülebilirliğin gelecek yaşamlara dokunmak için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Global şirketimiz BRF, ağaçlandırma projeleri gibi doğaya katkıda bulunan çalışmalar gerçekleştirerek üretim kaynaklı sera gazı salımını dengelemeyi ve “Net Sıfır” hedefine ulaşmayı planlanıyor. Bu hassasiyet, BRF’nin Türkiye operasyonu olarak bizim de kurum kültürümüze ve çalışmalarımıza yansıdı. Bu bağlamda 2021 yılında ana kampüsümüzün yer aldığı Bandırma bölgesinde “Banvit BRF Ormanı” projemizi başlattık. 2022 yılında Ege Orman Vakfı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında şimdi de Elazığ ve Manisa illerimizde toplam 20 bin ağaçlık iki yeni orman oluşturuyoruz. Manisa ilinde bulunan ağaçlandırma bölgesinde fidanlarımızın dikimi tamamlandı. Elazığ bölgesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Destekleri için Orman Genel Müdürlüğü ile Ege Orman Vakfı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, “Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokoller çerçevesinde gerçekleşen ormanlaştırma çalışmalarımızda Banvit BRF gibi geleceğimize anlamlı izler bırakmak isteyen kişi ve kuruluşların bağışlarıyla 13 milyona yakın fidanın ağaç olup ormana karışmasına destek verdik. Doğanın sunduğu olanaklardan gelecek nesillerin de yararlanabilmeleri ve insanlığın varlığını devam ettirebilmesi için bugünümüzü ve geleceğimizi etkileyen iklim krizi ile mücadelede STK, Özel sektör ve Kamu kuruluşları iş birliğinin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Banvit BRF, Elazığ ve Manisa’da oluşturdukları 20 bin fidanlık ormanlar ile 8.228 ton CO2’e eşit karbon salımını denkleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak amacına destek verdi. Bütüncül ve sürdürülebilir olarak doğaya katkılarının devamını diliyorum” dedi.

Sürdürülebilirlik odağında ilerliyor

Üretim alanında olduğu gibi toplumsal yatırımlarında da ''Sürdürülebilir Gıda'' konusuna odaklanan Banvit BRF, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiği “Akıllı Çocuk Sofrası” projesiyle doğru beslenme ve gıda israfı konularında öğrencileri bilinçlendiriyor. Proje şu ana kadar dijital platformlardan yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşmış durumda.

Projenin 2008 – 2016 yılını kapsayan ilk dönemde yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel hareketin önemine işaret eden Akıllı Çocuk Sofrası, yeni dönem çalışmalarında günümüz ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda gıdanın sürdürülebilirliği bilinci ile “gıda israfı ve bilinçli gıda tüketimi” konusunu odağına alıyor. Proje, Birleşmiş Milletler’in “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı” arasında yer alan; yoksulluğun ve açlığın sona erdirilmesi, sorumlu üretim ve tüketim ile iklim eylemi maddeleriyle doğrudan örtüşüyor ve bu ilkeleri destekliyor.

Banvit BRF, eğitim ve ağaçlandırma projeleri gibi toplumsal yatırımları dışında üretim yatırımlarında da sürdürülebilirlik ilkelerini gözetiyor. Bu kapsamda şirketin Bandırma, İzmir ve Elazığ’da yer alan üretim tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen “Sıfır Atık” belgelerine sahip olarak faaliyet gösteriyor. Banvit BRF, Bandırma ana kampüsünde yer alan “Atık Su Geri Kazanım Tesisi” sayesinde arıttığı suyun ortalama %43’ünü içme suyu kalitesinde yeniden geri kazanıyor. Şirket, tesislerindeki su kullanımını 2025 yılına kadar %13 oranında azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, tüm süreçlerin iyileştirildiği ve optimize edildiği elektrik ve doğalgaz tasarrufu konusundaki çalışmalar da devam ediyor. Tüketiciler için üretilen ürünlerin yanında, bu süreçte oluşan tüm organik atıkları işleyen ve geri kazanılmasını sağlayan bir de tesise sahip olan Banvit BRF, burada ortaya çıkan üretimi ise özellikle balık yemi veya pet yemi üreten firmalara satarak, hayvan beslenmesine katkı sağlıyor. Ayrıca Banvit BRF’in ambalajlarının %95’i geri dönüştürülebilir nitelikte. 2025 yılına kadar ambalaj malzemelerinin %100’ünün geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir veya biyolojik olarak doğada parçalanabilir olması için de çalışmalar sürdürülüyor.