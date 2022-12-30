BAT’den sürdürülebilirlik alanında iki küresel başarı

BAT’nin sürdürülebilirlik alanındaki öncü uygulamaları, dünyanın lider sürdürülebilirlik platformlarından CDP ve DJSI tarafından tescil edildi. Bu yıl 18.700 şirketin katıldığı CDP değerlendirmesinde ‘A’ reytingine layık görülen BAT, böylece söz konusu alanda ilk yüzde 2’lik dilimde yer almayı başardı.

Söz konusu değerlendirme sürecinde, şirketlerin iklim değişikliğine yönelik yaklaşımı, saydamlığı ve çevresel sorunların çözümüne yönelik performansları göz önünde bulundurulurken, şeffaf raporlama, iddialı hedefler koyma ve sürdürülebilir sonuçlar elde etme gibi kriterler de dikkate alınıyor.

İklim değişikliğiyle mücadele, en büyük öncelikleri arasında yer alan BAT, bu yılın başında Düşük Karbon Dönüşüm Planı’nı yayınlayarak net sıfır hedeflerine nasıl ulaşacağı konusunda iddialı bir yol haritası hazırlamıştı.

BAT 21’inci kez DJSI'da

Diğer yandan BAT, uzun vadeli çevresel, sosyal, yönetişimsel (ÇSY) taahhütleriyle, bu yıl üst üste 21’inci kez DJSI'da yer aldı.

Çevresel raporlama, insan sermayesi gelişimi, operasyonel eko-verimlilik, tedarik zinciri yönetim, sosyal raporlama ve kaynak tanımlama (materiality) alanlarında yüzde 100’lük bir skorun sahibi olan BAT, aynı zamanda kendi sektöründe bu endekste yer alan tek şirket oldu. Diğer yandan, S&P Global tarafından değerlendirilen şirketlerin yüzde 3’ünden daha azı bu yılki DJSI Dünya Endeksi’ne dahil edildi.

‘‘Daha İyi Bir Gelecek’’ hedefi doğrultusunda BAT, geçmiş dönemde de sürdürülebilirlik alanında önemli başarılar elde etmişti. 2022 yılında Financial Times tarafından 2022 İklim Lideri seçilen BAT, “S&P Global Sürdürülebilirlik Almanağı 2022”de de en yüksek altın klasmanda yer almış; BAT’nin ABD’deki en büyük üretim tesisi ise, Alliance for Water Stewardship sertifikasına layık görülmüştü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BAT Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Mike Nightingale, “Tüm faaliyetlerimizin merkezine koyduğumuz sürdürülebilirlik çalışmalarımızın CDP ve DJSI tarafından da tescil edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz, enerji kullanımından paketleme tasarımına kadar işimizin her alanında sürdürülebilirlik uygulamalarımızın sürekli gelişimi için çaba gösteriyor. Bu başarı da bu önemli çalışmaların bir sonucu. 'Daha İyi Bir Gelecek' (A Better Tomorrow) inşa etmek için çalışırken, sürdürülebilirlik karnemizden gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik alanında, koyduğumuz iddialı hedefler doğrultusunda yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.