Batıçim’de borç dönemi sona erdi: Şimdi hedef yatırım ve büyüme

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İzmir’in köklü sanayi şirketlerinden Batıçim, Çiftay Grubu’nun 2021 yılında şirketi devralmasının ardından yeniden yapılandırılan refinansman borcunun kapatıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Çiftay Grubu’nun Batıçim’i devraldığı 2021 yılında sekiz bankaya olan yaklaşık 220 milyon dolar tutarındaki tamamı vadesi geçmiş borcun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ağustos 2021’de Batıçim’in yönetim hakkını sağlayan hisselerini satın alan Ankaralı Çiftay Grubu’nun, madencilik ve taahhüt alanlarındaki 60 yılı aşan deneyimini Batıçim’in çimento, hazır beton, liman ve enerji faaliyetleriyle birleştirmek amacıyla yola çıktığı ifade edildi.

Batıçim’in borçlarını kapatabilecek değerli varlıklara sahip olmasına rağmen küçülme ve varlık satışı yolunun tercih edilmediği aktarılan açıklamada, hedefin şirketin üretim gücünü korumak ve borçları kendi faaliyetlerinden elde ettiği kaynaklarla ödemek olduğu kaydedildi.

Sekiz bankayla yürütülen görüşmelerin ardından kredilerin Şubat 2022’de refinansman sözleşmesiyle yeniden yapılandırıldığı bildirilen açıklamada, yeni yönetim döneminde faaliyet gelirlerinin şirket bünyesinde bırakıldığı, mali disiplinin sağlandığı ve operasyonel verimliliğin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, çimento, hazır beton, liman ve enerji faaliyetleri arasındaki entegrasyonun güçlendirildiği, üretim süreçlerinin güncel teknik standartlara taşınması, insan kaynağının geliştirilmesi, enerji verimliliği ve çevresel performans alanlarında yeni bir dönüşüm başlatıldığı ifade edildi.

Şirket açıklamasında, refinansman borcunun kapatılmasıyla Batıçim’de yeni bir dönemin başladığı vurgulanarak, “Batıçim’de artık borçların değil, yatırımın, üretimin, ihracatın ve büyümenin konuşulacağı yeni bir dönem başlıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu çalışmaların sonuçlarının kısa sürede mali tablolara da yansıdığı belirtilen açıklamada, Batısöke Çimento’nun 2023 yılını 7 yıl aradan sonra ilk kez kârla kapattığı bildirildi.

Grubun cirosunun 2021 sonunda 221 milyon dolar seviyesindeyken 2023 sonunda yaklaşık 400 milyon dolara ulaştığı aktarılan açıklamada, Batıçim ve Batısöke’nin toplam 6 milyon ton yıllık çimento ve klinker kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, grubun 1000 kişiyi aşan doğrudan istihdamının yanı sıra alt yüklenicileri aracılığıyla da bölgesel istihdama destek sağladığı kaydedildi.

İzmir ve Ege ekonomisinin temel taşlarından biri olduğu belirtilen grubun, limanlara yakın üretim tesislerinin sağladığı avantajla ABD’den Avrupa’ya, Akdeniz’den Güney Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat yaptığı bildirildi.

Refinansman kredisi vadesinden önce kapatıldı

Refinansman sürecine ilişkin açıklamada, 2022 tarihli refinansman sözleşmesine ilişkin bütün nakdi ve gayrinakdi kredi risklerinin 3 Eylül 2026 itibarıyla sona erdirildiği belirtildi.

Böylece 8 bankayla yürütülen yapılandırma sürecinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, kredi sözleşmesi kapsamında verilen teminatların kaldırılmasına da başlandığı aktarıldı.

İlk olarak Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. payları üzerindeki rehnin kaldırıldığı, diğer teminatların kaldırılma sürecinin ise devam ettiği bildirildi.

Çiftay Grubu’nun Batıçim’i satın almasının ardından 2022 yılında yeniden yapılandırılan refinansman kredisinin, sözleşmede öngörülen vadeden önce kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu gelişmeyle Batıçim’in finansal hareket alanının genişlediği, enerji ve yakıt verimliliği, üretim, satış ve ihracat alanlarında planlanan projelerin hız kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Batıçim’in mali yapısındaki dönüşüme, şirketler topluluğunun yeniden yapılandırılmasının da eşlik ettiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda çimento üretim faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, gayrimenkullerin geliştirilmesi ve grup yapısının sadeleştirilmesi yönünde adımlar atıldığı belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dahil gerekli tüm izin süreçlerinin tamamlandığı ve Batı Anadolu grubunun çimento faaliyetini geçtiğimiz ağustos ayından itibaren tek elden yürütmeye başladığı ifade edildi.

Dönüşümün önemli aşamalarından biri olarak Batıçim’in, 2026 yılında hakim ortağı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralarak bünyesinde birleşmek amacıyla SPK’ye başvurduğu aktarıldı.

60 yıllık deneyime sahip

Birleşmenin tamamlanmasıyla Çiftay İnşaat’ın madencilik ve taahhüt alanındaki 60 yıllık deneyimi ile Batıçim’in çimento, hazır beton, liman, enerji ve ihracat kapasitesinin tek bir yapı altında toplanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, böylece Batıçim’in madencilikten üretime, lojistikten enerjiye ve ihracata uzanan faaliyetlerini tek merkezden yöneten, öz kaynak ve finansman yapısı güçlenmiş ve insan kaynağını daha etkin değerlendiren entegre bir sanayi grubuna dönüşmesinin amaçlandığı belirtildi.

Borçların kapatılması ve teminatların kaldırılmasının ise birleşmeyle kurulması hedeflenen yeni yapının yatırım, finansman ve büyüme kabiliyetini güçlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’de ağır borç yükü altında faaliyetleri zayıflayan köklü bir sanayi şirketini, varlıklarını satarak küçültmeden yeniden ayağa kaldırabilecek grup sayısının oldukça sınırlı olduğu belirtildi.

Türkiye’deki en güncel örneklerden biri

Böyle bir dönüşüm için finansal gücün yanı sıra sektörel bilgiye, uzun vadeli bakışa ve satın alınan şirketin geleceğine inanmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, Batıçim’in Türkiye’deki en güncel örneklerden biri olduğu kaydedildi.

Çiftay Grubu’nun 2021’de ağır borç yükü ve yönetim sorunlarıyla devraldığı 60 yıllık sanayi şirketini 5 yılda yeniden işler, kârlı ve geleceğe yatırım yapabilecek bir yapıya taşıdığı bildirildi.

Açıklamada, bir dönem ağır borç yükü nedeniyle geleceği belirsiz hale gelen Batıçim’de artık borçların değil, yatırımın, üretimin, ihracatın ve büyümenin konuşulacağı yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.