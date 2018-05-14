Baumit Türkiye, orta vadede ikinci tesisini kurmayı planlıyor

14 Mayıs 2018

Yalıtım sektörünün çok uluslu markalarından Baumit, Türkiye’de orta vadede ikinci bir tesis yatırımı hedefliyor.

Türkiye’de ilk üretim tesislerini 2008’de Gebze’de faaliyete aldıklarını hatırlatan Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı, 2017 yılında Ankara’da bölge müdürlüğü ve lojistik merkezini devreye aldıklarını söyledi. Ayrıca orta vadeli bir yatırım planı belirlediklerinin altını çizen Özdayı, “Plan çerçevesinde, hedeflerimize ulaştığımız ve sektör beklediğimiz yönde büyüdüğü sürece Türkiye’de ikinci tesisimizi açmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

Baumit’in Avrupa’nın farklı ülkelerindeki 40 fabrikada üretim yaptığını belirten Atalay Özdayı, yılda 50 milyon metrekare ısı yalıtımı uygulamaları yaptıklarını söyledi. Türkiye’de 2006 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini ifade eden Özdayı, “Gebze üretim tesisimizin temeli 2007 yılında atıldı ve tesis 2008’de faaliyete geçti. Toplamda 14 milyon euro’luk bir yatırımla devreye aldık. Tesisimiz, yıllık 300 bin ton üretim kapasitesine sahip. Bununla beraber 2015 yılında dış cephe boya ürünlerimizi Gebze fabrikamızda üretmek için yatırımımız oldu” diye konuştu.

Proje ve renovasyon pazarında müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarını ifade eden Atalay Özdayı, ürün gamında dış cephe ısı yalıtım sistemleri, dekoratif cephe kaplamaları ve boyaları, sıvalar, şapların yanı sıra derz dolgular, hazır beton ve örgü harçları bulunduğunu belirtti.

Türkiye’de faaliyete başladıkları yıldan itibaren her yıl büyüme kaydettiklerini bildiren Özdayı, “2017 yılında yüzde 15 büyüme sağladık. Ankara Bölge Müdürlüğü ve Lojistik Merkezi’ni devreye aldık. İzmir ve çevresinde de yine yeni bir yapılanmamız oldu. 2018 yılı inşaat sektörü açısından olumlu sinyallerle başladı. Bu yıl için de yine çift haneli bir büyüme hedefliyoruz. 2017 yılı yatırımlarımız ve sektörün de yıla iyi başlaması ile bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Firmalarının orta ve uzun vadeli yatırım planı belirlediğinin altını çizen Atalay Özdayı, bu plan çerçevesinde, sektörün büyümesi durumunda Türkiye’de ikinci tesislerini devreye alacaklarını söyledi.

Dış cephe ısı yalıtım alanında Avrupa’da her yıl 50 milyon metrekare sistem uygulaması yaptıklarını dile getiren Özdayı, “Bu tecrübeyi Türkiye pazarına da taşıyoruz. Türkiye pazarı için silolu ürün sevkiyatı ve boyalarına önem veriyoruz. Silolu ürün sevkiyatı Avrupa’da çok yaygın bir uygulama. Biz de Baumit Türkiye olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de makine sıvaları için silolu ürün sevkiyatını başlattık” dedi.