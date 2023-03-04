Bayraktar’ın ardından sıra Panter’de: Almanya, Ukrayna’da tank üretecek

Kerim ÜLKER

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından dünyanın destekte bulunduğu Kiev’e Almanya’dan bir sevindirici haber daha geldi. Alman savunma devi Rheinmetall, Ukrayna’da tank üretimi için görüşmelere başladığını duyurdu. Bu, geçen yılın sonunda Bayraktar SİHA’larını üreten Baykar’ın ardından gelen ikinci yerinde üretim olacak. Alman medyasında yer alan haberlere göre Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Ukrayna'da bir tank fabrikası kurmak için görüşmeler yaptığını dile getirdi. Papperger, "Ukrayna'da yaklaşık 200 milyon euroya bir Rheinmetall tesisi kurulabilir ve yılda 400 Panter üretebilir” dedi. Panter (Panther) tanklarının Rheinmetall’in ürettiği en yeni muharebe tankı olduğunu hatırlatan Papperger, "Ukrayna hükümeti ile görüşmeler umut verici ve önümüzdeki iki ay içinde bir karar almayı umuyorum" diye konuştu.

Leopard tanklarını gönderecek

NATO üyesi ülkelerin çoğunluğunu oluşturduğu Batı’nın Ukrayna’ya silah desteğinde bulunduğunu ancak Moskova Rejimi tarafından işgal edilen toprakların tamamını geri almak için yeterli teçhizata sahip olunmadığını vurgulayan Papperger, Ukrayna'nın 600 ila 800 tanka ihtiyacı olduğunu ve bu sayıya ulaşmak için yeni tankların inşasına hızla başlanması gerektiğini söyledi. Rheinmetall’in ürettiği Panther kf51, dünyanın en iyi tankları arasında kabul ediliyor. Bilindiği üzere Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann ile ortak ürettiği Almanya'nın Ukrayna'ya göndermeye karar verdiği Leopard tanklarını da üretiyor. Geçtiğimiz ay Rheinmetall elindeki 88 adet atıl durumdaki Leopard 1 tankı tekrar bakımdan geçirerek kullanılır hale getirip Ukrayna’ya teslim edeceğini açıklamıştı.

İlk üretim Baykar'dan

Ukrayna’nın Rus işgaline karşı verilen mücadelesinde en büyük destekçisi olan SİHA’ları üreten Baykar, yerinde üretim konusunu ilk gündeme getire ve açıklayan uluslararası şirket oldu. Geçen yıl alınan kararla Türk savunma şirketi Baykar'ın CEO’su Haluk Bayraktar, Ukrayna'daki üretim tesisinin inşasını iki yıl içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Kremlin Rejimi’nden yapılan açıklamada ise Baykar, “Bu fabrikayı Ukrayna topraklarında inşa edeceklerinden şüpheliyim, çünkü Ukrayna'da özel bir askeri operasyon yürütülüyor. Sanırım buna izin vermeyeceğiz" Tesis, bir Türk değil, Ukrayna fabrikası olacak. O halde bu bir Ukrayna tesisi ise özel askeri operasyon kapsamında tarafımızca meşru hedef olacak" denilmişti.