Beko, FC Barcelona'nın global ana sponsoru oldu

15 Şubat 2018

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Barcelona - Avrupa solo beyaz eşya pazarının lideri Türkiye'nin devlerinden Beko, FC Barcelona (FCB) ile 2014 yılından bu yana süren sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Beko, 2018-2019 sezonundan itibaren üç sezon sürecek sözleşmeyle FCB’nin global üç ana ortağından biri oldu.

Yenilenen anlaşma kapsamında, Beko logosu FC Barcelona formasının sol omzunda kalmaya devam ederken, antrenman formasında ise sırt ve göğüste yer alacak. Buna ek olarak Beko dünya çapında 300 milyonu aşkın taraftarı bulunan FCB’nin Resmi Ev Aletleri ve Resmi Antrenman Ortağı da oldu.

Camp Nou’daki imza töreninde Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ve Gerdard Piqué’nin yanı sıra, Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, Arçelik A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ve Arçelik A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Özbil hazır bulundu.

Sponsorluk, İspanya pazarına olumlu yansıdı

Beko, FCB sponsorluğuna başladığı 2014-2015 sezonundan itibaren İspanya pazarında istikrarlı bir büyüme çizgisi yakaladı ve pazardaki ilk üç oyuncu arasında girdi. Sponsorluk, Avrupa solo beyaz eşya pazarında zirvede yer alan Beko’nun global marka bilinirliğine özellikle Asya-Pasifik, Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinde olumlu katkı sağladı.

Camp Nou’da düzenlenen imza töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Geride bıraktığımız dört yılda son derece verimli bir iş birliğine imza attık. FC Barcelona sportif başarısını istikrarlı bir şekilde artırırken, Beko da global marka pozisyonunu dünya çapında güçlendirdi. Her iki marka da sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inanarak, sporun temsil ettiği değerleri attıkları her adıma taşıyor. Yeni dönemdeki ortaklığımızın, küresel başarılarımızı ve sağladığımız toplumsal katma değeri artıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"Stratejik projeler için önemli adım"

FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ise; “Bugün lider küresel bir marka olan Beko ile stratejik bir ortaklığa imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2014’ten bu yana samimiyet ve güven üzerine kurulu bir iş birliği geliştirdik. Kulübümüzün bu dönemde kaydettiği sportif başarılar ve küresel etkileşimde Beko’nun da önemli rolü var. Sonuç olarak Beko, Nike ve Rakuten ile birlikte ana sponsorluğumuzu üstlendi. Bu süreç büyük gayrimenkul projemiz Espai Barça ile birlikte pozisyonumuzu dünya genelinde daha da güçlendirecek diğer stratejik projeler için de önemli bir adım” dedi.

Gerard Piqué Kampanya Sözcüsü

Beko ve FCB’nin kısa süre önce duyurduğu küresel sosyal girişimi ‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ (Eat Like a Pro) projesi de yeni sponsorluk döneminin temel odaklardan biri olacak. ‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ girişimi, çocukların hayran oldukları sporcuları örnek alarak sağlıklı beslenmelerini ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Barselona’daki basın toplantısında, dünyada hızla artan çocukluk dönemi obezitesine karşı farkındalık yaratmayı hedefleyen girişimin global kampanya yüzünün FCB’nin yıldız oyuncusu Gerard Piqué olacağı duyuruldu.

Basın toplantısında söz alan Gerard Piqué; “Sağlıklı beslenme ve doğru egzersiz hem profesyonel bir sporcu hem de iki çocuk babası olarak hayatımda çok önemli bir yere sahip. Küresel bir sorun haline gelen çocukluk dönemi obezitesi endişe verici boyutlara ulaştı. Mevcut eğilim devam ederse, bu sorun katlanarak büyüyecek. Beko ve kulübümün küresel çapta başlattığı bu kritik mücadelenin parçası olmaktan onur duyuyorum” dedi.