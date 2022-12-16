Bella Maison, Katar ve Libya'da mağaza açtı

Türkiye ev tekstil ve dekorasyon sektörünün öncü markalarından Bella Maison, Katar ve Libya’da açtığı yeni mağazalar ile global marka yolculuğuna iki yeni rota daha ekledi. Katar Doha Festival City Mall ve Libya Venice Street’te toplamda iki yeni mağaza açan Bella Maison; global marka olma hedefleri doğrultusunda 2023’ün ilk çeyreğinde KKTC, Bulgaristan, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’a mağaza açacak. Yurt dışında 6 ülkede 10 mağazaya ulaşan Bella Maison’un 2023 yıl sonu hedefi ise 15 ülkede 25 mağaza.

“2023’ün ilk çeyreğinde ulaştığımız ülke sayısını 12’e taşımak istiyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bella Maison CEO’su Muhammed Tan, “Türkiye’de doğmuş bir marka olarak, yurt dışında açtığımız yeni mağazalarımızla adımızı globalde her geçen gün daha fazla duyuruyoruz. Katar ve Libya’daki mağazalarımız ile bu iki ülkeye ilk kez giriş yaparak hikayemizi anlatmaya başladık. Bella Maison olarak globalde yakaladığımız ivmeyi daha da hızlandırmak ve daha fazla insana dokunmak istiyoruz. Farklı kültür ve coğrafyaların beklentilerini, trendlerini öğrenmek adına iyi bir fırsat olarak gördüğümüz bu iki yeni lokasyondan edindiğimiz deneyimleri, kozmopolit coğrafyalara açılmak ve büyümek için kullanacağız. 2023’ün ilk çeyreğinde ulaştığımız ülke sayısını 12’ye, yurt dışı mağaza sayımızı 16’ya taşımak istiyoruz. Hedefimizde KKTC, Bulgaristan, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan bulunuyor. 2023 yıl sonu hedefimiz ise 15 ülkede 25 mağaza. Doğru strateji ve yatırımlarla hem fiziksel hem de online pazaryerlerindeki mağazalarımızla global hedeflerimizin hepsini yakalayıp, Türkiye’de olduğu gibi globalde de pazardan iyi bir pay alacağız” diye konuştu.