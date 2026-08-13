BES katılımcılarına çözümler getiriyor
Katılım Emeklilik, faizsiz finans ilkelerine uygun olarak oluşturulan Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nu (KLV) yatırımcıların ilgisine sunduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) onayının ardından satışa sunulan KLV, Katılım Emeklilik'in 21'inci emeklilik fonu oldu.
Katılım Emeklilik Danışma Komitesi tarafından icazeti onaylanan fon, farklı varlık gruplarını bir araya getirerek yatırımcılara çeşitlendirilmiş portföy yönetimi imkanı sağlamayı amaçlıyor.
Fonun yatırım stratejisi kapsamında portföyün en az yüzde 80'i ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenlerle kira sertifikalarının en az ikisinden oluşturulacak. Portföyde yer alan her bir varlık grubunun payı yüzde 20'nin altına düşmeyecek.
Portföy değerinin en az yüzde 40'ı ortaklık paylarına ayrılacak. Bu oranın en az yüzde 20'si BIST Katılım Endeksi'nde bulunan ortaklık paylarında, en az yüzde 20'si ise Danışma Komitesi tarafından uygun görülen yabancı ve diğer ortaklık paylarında değerlendirilecek. Fon portföyünün en az yüzde 20'si de kamu veya özel sektör kira sertifikalarından oluşacak.
Fondan yararlanmak için Katılım Emeklilik müşterisi olma şartı aranmayacak. Farklı emeklilik şirketlerinde sözleşmesi bulunan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları da kendi şirketlerinin internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) aracılığıyla fonu portföyüne ekleyebilecek.
Faizsiz yatırım ekosistemi büyüyor
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, faizsiz yatırım ekosistemini büyütmeyi ve katılımcıların farklı beklentilerine yanıt veren yenilikçi ürünler geliştirmeyi önceliklendirdiklerini belirtti. Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu ile hisse senedi, kira sertifikası, altın ve diğer kıymetli madenleri aynı çatı altında bir araya getiren dengeli bir alternatif oluşturduklarını aktaran Sincek, şunları kaydetti: "Yeni fonumuzla birlikte faizsiz emeklilik yatırım fonları alanındaki ürün çeşitliliğimizi ve lider konumumuzu daha da pekiştiriyoruz. Yalnızca kendi müşterilerimize değil, BEFAS üzerinden tüm BES katılımcılarına ulaşan kapsayıcı çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz."