BES katılımcılarına çözümler getiriyor

Katılım Emeklilik Danışma Komitesi ta­rafından icazeti onaylanan fon, farklı varlık gruplarını bir araya getirerek yatırımcılara çeşitlen­dirilmiş portföy yönetimi imkanı sağlamayı amaçlıyor.

Fonun yatı­rım stratejisi kapsamında portfö­yün en az yüzde 80'i ortaklık pay­ları, altın ve diğer kıymetli ma­denlerle kira sertifikalarının en az ikisinden oluşturulacak. Port­föyde yer alan her bir varlık gru­bunun payı yüzde 20'nin altına düşmeyecek.

Portföy değerinin en az yüzde 40'ı ortaklık paylarına ayrılacak. Bu oranın en az yüzde 20'si BIST Katılım Endeksi'nde bulunan ortaklık paylarında, en az yüzde 20'si ise Danışma Komitesi tara­fından uygun görülen yabancı ve diğer ortaklık paylarında değer­lendirilecek. Fon portföyünün en az yüzde 20'si de kamu veya özel sektör kira sertifikalarından oluşacak.

Fondan yararlanmak için Katılım Emeklilik müşteri­si olma şartı aranmayacak. Fark­lı emeklilik şirketlerinde sözleş­mesi bulunan Bireysel Emekli­lik Sistemi (BES) katılımcıları da kendi şirketlerinin internet şu­besi veya mobil uygulaması üze­rinden Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) aracılığıyla fonu portföyüne ek­leyebilecek.

Faizsiz yatırım ekosistemi büyüyor

Katılım Emeklilik Genel Mü­dürü Ayhan Sincek, faizsiz yatı­rım ekosistemini büyütmeyi ve katılımcıların farklı beklentile­rine yanıt veren yenilikçi ürün­ler geliştirmeyi önceliklendir­diklerini belirtti. Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fonu ile his­se senedi, kira sertifikası, altın ve diğer kıymetli madenleri aynı ça­tı altında bir araya getiren denge­li bir alternatif oluşturduklarını aktaran Sincek, şunları kaydetti: "Yeni fonumuzla birlikte faizsiz emeklilik yatırım fonları alanın­daki ürün çeşitliliğimizi ve lider konumumuzu daha da pekiştiri­yoruz. Yalnızca kendi müşterile­rimize değil, BEFAS üzerinden tüm BES katılımcılarına ulaşan kapsayıcı çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz."