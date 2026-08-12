Türk Telekom'dan dev gayrimenkul hamlesi

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Türk Telekom mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değeri ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, gayrimenkul portföyünün değerinin düzenli olarak takip edilmesi için her yıl bağımsız değerleme kuruluşları tarafından çalışmalar gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, portföyün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin incelenmesi, daha etkin yönetim için alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir değerlendirme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Portföyün defter değeri 64.4 milyar TL

Bilanço verilerinden yapılan hesaplamaya göre; portföyün defter değeri 64,4 milyar TL'yi buluyor.

Türk Telekom'un geçen hafta açıklanan 30 Haziran 2026 tarihli bilançosuna göre; gayrimenkul porföyünde yer alan arazi ve arsaların defter değeri 56,5 milyar TL düzeyinde bulunurken, binaların defter değeri 7 milyar 681 milyon TL ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin defter değeri 220.2 milyon TL düzeyinde bulunuyor. (TMS 29 enflasyon muhasebesi kapsamında cari satın alma gücüne göre ifade edilen bilanço).

Portföyün yüzde 88'i arsa

Bilançoda toplam 64.4 milyar TL'lik toplam portföyün yaklaşık yüzde 88'ini arsaların oluşturduğu görülüyor.

Analistlerin verdiği bilgiye göre; arsa ağırlıklı bir portföy, amortisman yükü taşımayan, değer artış potansiyeli yüksek varlık sınıfını temsil ediyor.

Analistler, bu miktarın defter değeri olduğuna dikkat çekerek, "Portföyün “ekonomik değerinin” değerlendirilmesinden söz edilmesi, piyasa gözünün doğal olarak güncel değerler ile kayıtlı değerler arasındaki ilişkiye çevrileceği anlamına geliyor" yorumu yaptılar.

Şirket, ikinci çeyrek sonuçlarının hemen ardından bilançosundaki en büyük "uyuyan" varlık sınıfını gündeme taşırken, telekom operatörleri için gayrimenkul, çekirdek faaliyetin dışında kalan ancak sermaye maliyeti taşıyan bir kalem olarak değerlendiriliyor.

Hem özkaynakları hem nakit akışı etkileyecek

Piyasa çevrelerinin çalışmadan beklentisi özkaynak ile nakit akışı ve verimlilik boyutu olmak üzere iki eksende toplanıyor.

Analistlere göre; kapsamlı değerlendirme sonucunda portföyün güncel ekonomik değerinin görünür kılınması, yüksek enflasyon ortamında şirketin özkaynak tabanının gücüne dair yatırımcı algısını destekleyebilir.

Ayrıca güçlü özkaynak görünümünün borçlanma maliyeti, kredi notu ve temettü kapasitesi açısından doğrudan değer taşıdığı ifade ediliyor.

Açıklamadaki “kullanım verimliliği” vurgusu, analistlerce, düşük verimle taşınan varlıkların şirkete daha fazla katkı üretecek biçimde yönetilmesi arayışı olarak yorumlandı.

Yeni dönemin imzası

Ekim 2025’te göreve gelen Genel Müdür Ebubeki Şahin’in ilk yılı dolmadan gelen bu hamle sonrasında piyasa çevreleri bu tabloyu, yeni yönetimin bilançoya yalnızca operasyonel sonuçlar üzerinden değil, varlık verimliliği penceresinden de baktığının

göstergesi olarak yorumluyor.

Analistlere göre; çalışmanın kapsamı “ekonomik değer” ve “kullanım verimliliği” olmak üzere iki boyutlu çizilmesi de aynı yöne işaret ediyor. Bu, portföye yalnızca muhasebe değeri üzerinden değil, varlıkların şirkete ne kadar verimli hizmet ettiği sorusu üzerinden de bakan bütüncül bir yaklaşım olarak görülüyor.

Öte yandan Türk Telekom, yapılacak çalışmaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.