Arkas, RISK4SEA’nin sıralamasında ilk 3’e girdi

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1 Temmuz 2023-30 Haziran 2026 döneminde­ki Liman Devle­ti Kontrolü (PSC) verilerinin değer­lendirildiği çalış­mada Arkas, 200’den fazla ge­mi işletmecisi arasında yüzde 81 performans skoruna ulaştı. 10 bin-90 bin DWT arasındaki Büyük Konteyner kategorisinde ise ilk sırada yer aldı.

Arkas Deniz Ticaret Filosu CEO’su Haluk İribaş, PSC dene­timlerinin gemi işletmeciliğin­de sürdürülebilir performansın önemli göstergelerinden biri ol­duğunu belirtti.

İribaş, “Dünya genelinde yüzler­ce denetimi kapsa­yan bu değerlendir­melerde hem dünya üçüncülüğüne ulaş­mak hem de büyük tonajlı konteyner ge­mileri kategorisinde lider olmak, teknik yönetim ve operas­yon ekiplerimizin istikrarlı ça­lışmalarının sonucu” dedi.

Arkas filosunda görev yapan ekiplerin büyük bölümünün Türk denizcilerden oluştuğuna dikkat çeken İribaş, elde edilen sonuçta gemilerde ve karada gö­rev yapan çalışanların emeğinin bulunduğunu söyledi.