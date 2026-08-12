Arkas, RISK4SEA’nin sıralamasında ilk 3’e girdi
Arkas Deniz Filosu, uluslararası denizcilik veri ve analiz platformu RISK4SEA’nın son değerlendirmesinde dünya genelinde üçüncü sırada yer aldı.
1 Temmuz 2023-30 Haziran 2026 dönemindeki Liman Devleti Kontrolü (PSC) verilerinin değerlendirildiği çalışmada Arkas, 200’den fazla gemi işletmecisi arasında yüzde 81 performans skoruna ulaştı. 10 bin-90 bin DWT arasındaki Büyük Konteyner kategorisinde ise ilk sırada yer aldı.
Arkas Deniz Ticaret Filosu CEO’su Haluk İribaş, PSC denetimlerinin gemi işletmeciliğinde sürdürülebilir performansın önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.
İribaş, “Dünya genelinde yüzlerce denetimi kapsayan bu değerlendirmelerde hem dünya üçüncülüğüne ulaşmak hem de büyük tonajlı konteyner gemileri kategorisinde lider olmak, teknik yönetim ve operasyon ekiplerimizin istikrarlı çalışmalarının sonucu” dedi.
Arkas filosunda görev yapan ekiplerin büyük bölümünün Türk denizcilerden oluştuğuna dikkat çeken İribaş, elde edilen sonuçta gemilerde ve karada görev yapan çalışanların emeğinin bulunduğunu söyledi.