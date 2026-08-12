DEPARK, Uzak Doğu hedefiyle Çin'de irtibat ofisi açtı

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, Uzak Doğu'da Türkiye'de­ki teknoparklar arasında bir ilk olarak irtibat ofisi açtıklarına değinerek, şu bilgileri verdi: “Di­jitalleşme ve yapay zeka tekno­lojilerinde Çin'deki fırsatlarla, Türkiye'deki girişimcilerin ya­kalayabileceği fırsatları bir ara­ya getirmeye çalışıyoruz. Uzak Doğu pazarında yaşanan geliş­melerden Türkiye'deki girişim­cilerin faydalanabilmesi hem de stratejik iş ortaklıkları ve teda­rikçi, müşteri, pazarı geliştirme boyutunda yapabilecekleri iş bir­likleri için oradaki fırsatları de­ğerlendirme yönünde onları des­teklemeye çalışıyoruz."

Çin pazarına gireceklere destek

Zeki Atıl Bulut, Çin'deki tekno­park ile geçen ay işbirliği anlaş­ması imzaladıklarını, çalışmala­rın karşılıklı olarak başladığını aktararak, açılan irtibat ofisi sa­yesinde Çin pazarına girmek is­teyen Türk firmalarına destek ol­duklarını kaydetti.

Avrupa pazarına açılmak is­teyen Çin firmaları için Türki­ye'deki startupları (girişimleri) ve Ar-Ge ekosistemini önemli bir paydaş haline getirmeye ça­lıştıklarını belirten Bulut, "Hem firmalarımızın Çin'de potansiyel müşterilere ulaşabilmesi için on­lara pazar fırsatları tanımış olu­yoruz hem de Avrupa ve Amerika pazarına açılacak Çin firmalarıy­la işbirlikleri yaparak buradaki iş potansiyellerini geliştirmeye ça­lışıyoruz" diye konuştu.

Son olarak Zeki Atıl Bulut, DE­PARK bünyesinde dijitalleşme ve yapay zeka konusunda çalış­ma yapan şirketlerin Çin pazarı­na girmek için çalışmalar yaptı­ğını, bu yıl en az 10 şirketi Çin'de­ki irtibat ofisi sayesinde oradaki firmalarla buluşturmak istedik­lerini, 2027'den itibaren de en az 10 milyon dolar ihracat hedefle­diklerini bildirdi.