DEPARK, Uzak Doğu hedefiyle Çin'de irtibat ofisi açtı
Türkiye'nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Çin'in Chengdu kentindeki teknoloji parkı Jinniu District AI Park'ta irtibat ofisi açarak, burada Türk teknoloji girişimlerinin Çin başta olmak üzere Uzak Doğu pazarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, Uzak Doğu'da Türkiye'deki teknoparklar arasında bir ilk olarak irtibat ofisi açtıklarına değinerek, şu bilgileri verdi: “Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinde Çin'deki fırsatlarla, Türkiye'deki girişimcilerin yakalayabileceği fırsatları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Uzak Doğu pazarında yaşanan gelişmelerden Türkiye'deki girişimcilerin faydalanabilmesi hem de stratejik iş ortaklıkları ve tedarikçi, müşteri, pazarı geliştirme boyutunda yapabilecekleri iş birlikleri için oradaki fırsatları değerlendirme yönünde onları desteklemeye çalışıyoruz."
Çin pazarına gireceklere destek
Zeki Atıl Bulut, Çin'deki teknopark ile geçen ay işbirliği anlaşması imzaladıklarını, çalışmaların karşılıklı olarak başladığını aktararak, açılan irtibat ofisi sayesinde Çin pazarına girmek isteyen Türk firmalarına destek olduklarını kaydetti.
Avrupa pazarına açılmak isteyen Çin firmaları için Türkiye'deki startupları (girişimleri) ve Ar-Ge ekosistemini önemli bir paydaş haline getirmeye çalıştıklarını belirten Bulut, "Hem firmalarımızın Çin'de potansiyel müşterilere ulaşabilmesi için onlara pazar fırsatları tanımış oluyoruz hem de Avrupa ve Amerika pazarına açılacak Çin firmalarıyla işbirlikleri yaparak buradaki iş potansiyellerini geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Son olarak Zeki Atıl Bulut, DEPARK bünyesinde dijitalleşme ve yapay zeka konusunda çalışma yapan şirketlerin Çin pazarına girmek için çalışmalar yaptığını, bu yıl en az 10 şirketi Çin'deki irtibat ofisi sayesinde oradaki firmalarla buluşturmak istediklerini, 2027'den itibaren de en az 10 milyon dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.