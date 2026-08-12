Yeni halka arzlarda enerjinin sayısı artıyor

Yılbaşından bu yana 29 şirket halka arz sürecini tamam­larken SPK 4 şirkete ise yeni onay verdi. Şirketlerin halka arz sü­reçlerine ilişkin değerlendirme ya­pan Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, “Enerjiyi ise inşaat ve gayrimenkul sektörü izliyor.

Onay sürecindeki şirketler arasında Teknik Yapı, Nef ve Röne­sans Altyapı AŞ ile 12’si GYO top­lam 21 şirket bulunuyor. Gıda ve ta­rım sektöründe ise 19 şirket onay bekliyor.

Bu şirketler arasında Na­met, Ekici Süt Gıda, Beyoğlu Çiko­lata, Altun Gıda ile Tarım Kredi Süt de var. Finans sektöründe de 8’i gi­rişim sermayesi yatırım ortaklığı olmak üzere 18 şirket SPK’nın ka­pısında. Bu şirketler arasında Do­ğa Sigorta, RePie Yatırım Holding, Türkiye Emlak Katılım Bankası da bulunuyor. Ayrıca 8 teknoloji şirke­ti ile aralarında Tatilbudur ve Jolly Tur’un da olduğu 7 turizm şirketi sıra bekleyenler arasında" diye ko­nuştu.

17 Temmuz’dan bu yana 3 enerji gongu çalındı

Sarpyener, “Borsa İstan­bul’da enerji sektöründe en son 17 Temmuz’dan bu yana 3 enerji şir­keti gong çalmış, 1 enerji şirketi ise talep toplama sürecinde halka ar­zını ertelemişti. SPK’nın yeni onay verdiği 1 enerji şirketi de işlem gör­meye başlayınca Borsa İstanbul’da halen üretimden dağıtıma ve yeni­lenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede 50’ye yakın şirketin pay­ları işlem görüyor olacak.

Borsa İs­tanbul'da işlem gören enerji şirket­leri, makroekonomik dengelenme süreci, mali disiplin gereksinimleri ve spot piyasa fiyatlarındaki topar­lanma eğilimleri ekseninde hisse ve bilanço bazında ciddi bir ayrış­ma dönemi yaşıyor. Borsada işlem gören enerji şirketlerinin 38’i BIST Elektrik endeksine dahil" dedi.

“Yabancılar yakından ilgileniyor”

Şa-Ra Enerji’nin halka arzına aracılık eden Sarpyener “Şa-Ra Enerji’nin Borsa İstanbul’a katılmasıyla enerjide ekosistem gerçek anlamda tamamlanmış oldu. Borsaya gelecek olan enerji altyapısında faaliyet gösteren şirketlerimizin önümüzdeki birkaç yıl içinde yerli hatta dünyadaki yatırımcıların gözde şirketleri arasında yer alacağını düşünüyorum” dedi.

Bu durumu Londra’da düzenledikleri yatırımcı toplantılarında da teyit ettiklerini anlatan Sarpyener, “Yabancılar Borsa İstanbul’da veri merkezi ve teknoloji şirketi gibi yeni ekonomiye dönük şirketler göremediklerini söylediler. Biz de onlara ‘Bizim de o şirketlerin altyapısını kuran şirketlerimiz var ve yenileri de borsaya gelmeye devam ediyor. Bu işlerin altyapısı bizde’ dedik. Bu tür şirketlerle yabancılar yakından ilgileniyor” diye konuştu.