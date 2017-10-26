Beyaz 'hacker'lar bayrağı kapmak için yarıştı

26 Ekim 2017

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) tarafından düzenlenen ve "beyaz hacker"ların yeteneklerinin sınandığı "Bayrağı Yakala" (Capture The Flag-CTF) yarışması Ankara’da yapıldı. Yarışmaya, uzmanların yanında, kişisel olarak bu alanda yeteneği bulunan şahıslar da katıldı.

Üçüncü kez yapılan Bayrağı Yakala etkinliğinde katılımcılar, daha önce hazırlanan bir yazılımda boşlukları bularak o yazılımın içine konulmuş bayrağı almaya çalışıyor. Takımlar halinde yapılan yarışmaya, kamu, üniversite ve özel sektörden çok sayıda yazılımcı da katıldı. Yarışmanın içinde çeşitli teşviklerin verildiği çok sayıda bilgi yarışması vb. online etkinlik yapıldı.



Kendi bünyesinde bir siber güvenlik birimi bulunan ve bu alanda da hizmet veren STM, bu etkinlikte siber güvenlik alanında eğitim vermenin yanında yetenekli gençleri de keşfetme amacını taşıyor. Uzman düzeyindeki katılımcılar da yeteneklerini geliştiriyor. Yarışmada, kriptoloji, tersine mühendislik, Wi-Fi gibi dallarda belirlenen hedeflere ulaşmaya çalışıyor.

Ankara’da yapılan yarışma, STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Gazeteci-yazar Serdar Kuzuloğlu da yarışmanın sunumunu yaptı. Toplam 119 yarışmacının katıldığı etkinlikte 19 üniversite, 7 özel sektör ve 6 kamu kurumundan oluşan 32 takım, bayrağı yakalamak için kıyasıya rekabet etti. Yarışmada birinci olan takıma 15 bin, ikinci olan takıma 10 bin, üçüncü olan takıma ise 7 bin TL ödül veriliyor.