Beymen Group ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı! Hedef: Nötr emisyon sonsuz stil
Beymen Group, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Rapora göre 922 ton atığı geri kazanan Grup, 4 bin 435 çanta ve ayakkabıyı döngüsel modaya dahil etti. 2050 yılında karbon ayak izini nötr’leme hedefi olan Grup, 2030 yılında enerji tüketiminin yüzde 30’unu yenilenebilirden sağlayacak.
Başak Nur GÖKÇAM
Moda endüstrisi, küresel karbon emisyonlarının yüzde 10’undan tek başına sorumlu. Özellikle artan hızlı tüketimle birlikte, sektöre sürdürülebilirlik alanında düşen görev hayli fazla.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; hızlı moda tüketiminin karbon ayak izi, geleneksel modanın karbon ayak izine kıyasla 11 kat fazla. Bu nedenle moda sektöründe hizmet veren markaların, sektör adına attıkları her bir adım gezegenin geleceği için belirleyici öneme sahip. Türkiye’de lüks moda perakendesinde hizmet vermekte olan Beymen Group da, sürdürülebilirlik stratejisi Beymen Promise kapsamında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladığını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarında toplam 69 bin 821 ton emisyon salımı yapan Beymen Group, 2050 yılına kadar değer zincirinde net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ettiğini rapor çıktılarıyla beraber paylaştı. Raporda, grubun çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) alanındaki taahhütleri, 2024 yılı performansının çıktıları ve uygulamaları yer aldı. Ayrıca rapor, Global Reporting Initiative (GRI) standartları referans alınarak hazırlandı.
922 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı pusula olarak benimseyen Beymen’in ilk sürdürülebilirlik raporuna göre; geçtiğimiz yılda Beymen Group bir yılda 922 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Bunun yanı sıra 160 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar üretimden kaynaklı su tüketiminin önüne geçilirken, 2024 yılında Beymen Group Private Label markalarının yüzde 32’si sürdürülebilir ürünlerden oluştu.
Rapora ilişkin açıklamasına “Moda, aksiyon alma zorunluluğu olan bir sektör” diyerek başlayan Beymen Group CEO’su Elif Çapcı, sürdürülebilirliğin uzun bir yolculuk olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Beymen Group olarak sürdürülebilirlik yol haritamızı modada iz bırakırken, doğadaki izimizi azaltmak; kendimize yakışanı giymek kadar, kendimize yakışanı yapmak diyerek tanımladık. Uzun sürdürülebilir yolculuğunda pusulamızı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları oluşturuyor. İlk sürdürülebilirlik raporumuz ile kararlı, şeffaf ve somut adımlarla güçlenen önemli bir dönüşümün hikâyesini ortaya koyduğumuza inanıyorum.”
7 çalışma grubu kuruldu
Çevre, Ambalaj, Döngüsel Ekonomi, Ürün – Recycle, Tedarik, Yönetişim ve İnsan olmak üzere 7 çalışma grubu kurduklarını söyleyen Çapcı, “Sürdürülebilirlik yol haritamızı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim stratejilerimiz çerçevesinde kapsayıcı, şeffaf ve ölçülebilir bir yaklaşımla belirledik. Geçtiğimiz 1 yıl, nerede olduğumuzu anlamak ve şeffaf dönüşüm yolculuğu başlatmak açısından çok önemliydi” diye
ESG sınavını geçemeyen 19 tedarikçi ile yollar ayrıldı
Grubun sorumlu tedarik zinciri oluşturma hedefi kapsamında tüm yerel tedarikçilerin yüzde 68’i, stratejik ve kilit tedarikçilerin ise yüzde 94’ü için ESG denetimleri gerçekleşirken, yeterli performans gösteremeyen 19 tedarikçi ile iş
ilişkisi sonlandırıldı. Beymen Group’un BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin taahhütleri kapsamında 2024 yılında toplam kadın çalışan oranı yüzde 44 olarak kayıtlara geçerken, yeni işe alımların yüzde 50’sini ise kadınlar oluşturdu.
4 bin 435 çanta ve ayakkabı döngüsel modaya dahil oldu
Yapılan analizlere göre ikinci el ticareti, hızlı moda tüketiminin karbon ayak izini yüzde 90 oranda azaltacak etkiye sahip. Bu bilinçle hareket eden Beymen Group’un lüks ikinci el satış platformu Beymen Reborn ile geçtiğimiz yıl 2 bin 983 çanta ve bin 452 ayakkabı, toplamda 4 bin 435 adet ikinci el çanta ve ayakkabı döngüsel modaya dahil olarak yeni sahipleriyle buluştu. Grubun ambalajlarında ise toplam +45 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak hem plastik atıkların azaltılması hem de döngüsel ekonominin desteklenmesi sağlandı.