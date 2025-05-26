Beymen Group ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı! Hedef: Nötr emisyon sonsuz stil

Başak Nur GÖKÇAM

Moda endüstrisi, kü­resel karbon emis­yonlarının yüzde 10’undan tek başına sorumlu. Özellikle artan hızlı tüketim­le birlikte, sektöre sürdürüle­bilirlik alanında düşen görev hayli fazla.

Yapılan araştırma­lar gösteriyor ki; hızlı moda tü­ketiminin karbon ayak izi, ge­leneksel modanın karbon ayak izine kıyasla 11 kat fazla. Bu ne­denle moda sektöründe hizmet veren markaların, sektör adı­na attıkları her bir adım geze­genin geleceği için belirleyici öneme sahip. Türkiye’de lüks moda perakendesinde hizmet vermekte olan Beymen Group da, sürdürülebilirlik stratejisi Beymen Promise kapsamında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladığını duyurdu.

Geçti­ğimiz yıl Kapsam 1, 2 ve 3 emis­yonlarında toplam 69 bin 821 ton emisyon salımı yapan Bey­men Group, 2050 yılına kadar değer zincirinde net sıfır emis­yon hedefine ulaşmayı taahhüt ettiğini rapor çıktılarıyla bera­ber paylaştı. Raporda, grubun çevresel, toplumsal ve yöneti­şim (ESG) alanındaki taahhüt­leri, 2024 yılı performansının çıktıları ve uygulamaları yer aldı. Ayrıca rapor, Global Re­porting Initiative (GRI) stan­dartları referans alınarak ha­zırlandı.

922 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

BM Sürdürülebilir Kalkın­ma Amaçları’nı pusula ola­rak benimseyen Beymen’in ilk sürdürülebilirlik raporu­na göre; geçtiğimiz yılda Bey­men Group bir yılda 922 ton atığı geri dönüşüme kazandır­dı. Bunun yanı sıra 160 olim­pik yüzme havuzunu doldu­racak kadar üretimden kay­naklı su tüketiminin önüne geçilirken, 2024 yılında Bey­men Group Private Label mar­kalarının yüzde 32’si sürdürü­lebilir ürünlerden oluştu.

Rapora ilişkin açıklama­sına “Moda, aksiyon alma zo­runluluğu olan bir sektör” di­yerek başlayan Beymen Group CEO’su Elif Çapcı, sürdürüle­bilirliğin uzun bir yolculuk ol­duğunun altını çizdi ve ekledi: “Beymen Group olarak sürdü­rülebilirlik yol haritamızı mo­dada iz bırakırken, doğadaki izimizi azaltmak; kendimize yakışanı giymek kadar, kendi­mize yakışanı yapmak diyerek tanımladık. Uzun sürdürüle­bilir yolculuğunda pusulamızı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları oluşturuyor. İlk sür­dürülebilirlik raporumuz ile kararlı, şeffaf ve somut adım­larla güçlenen önemli bir dö­nüşümün hikâyesini ortaya koyduğumuza inanıyorum.”

7 çalışma grubu kuruldu

Çevre, Ambalaj, Döngüsel Ekonomi, Ürün – Recycle, Te­darik, Yönetişim ve İnsan ol­mak üzere 7 çalışma grubu kur­duklarını söyleyen Çapcı, “Sür­dürülebilirlik yol haritamızı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim stratejilerimiz çerçe­vesinde kapsayıcı, şeffaf ve öl­çülebilir bir yaklaşımla belir­ledik. Geçtiğimiz 1 yıl, nerede olduğumuzu anlamak ve şeffaf dönüşüm yolculuğu başlatmak açısından çok önemliydi” diye

ESG sınavını geçemeyen 19 tedarikçi ile yollar ayrıldı

Grubun sorumlu tedarik zinciri oluşturma hedefi kapsamında tüm yerel tedarikçilerin yüzde 68’i, stratejik ve kilit tedarikçilerin ise yüzde 94’ü için ESG denetimleri gerçekleşirken, yeterli performans gösteremeyen 19 tedarikçi ile iş

ilişkisi sonlandırıldı. Beymen Group’un BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin taahhütleri kapsamında 2024 yılında toplam kadın çalışan oranı yüzde 44 olarak kayıtlara geçerken, yeni işe alımların yüzde 50’sini ise kadınlar oluşturdu.

4 bin 435 çanta ve ayakkabı döngüsel modaya dahil oldu

Yapılan analizlere göre ikinci el ticareti, hızlı moda tüketiminin karbon ayak izini yüzde 90 oranda azaltacak etkiye sahip. Bu bilinçle hareket eden Beymen Group’un lüks ikinci el satış platformu Beymen Reborn ile geçtiğimiz yıl 2 bin 983 çanta ve bin 452 ayakkabı, toplamda 4 bin 435 adet ikinci el çanta ve ayakkabı döngüsel modaya dahil olarak yeni sahipleriyle buluştu. Grubun ambalajlarında ise toplam +45 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak hem plastik atıkların azaltılması hem de döngüsel ekonominin desteklenmesi sağlandı.