Beymen halka arzdan vazgeçti

04 Mayıs 2018

KERİM ÜLKER

Beymen’in hisselerinin yüzde 100’üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. bugün KAP’a yaptığı açıklamada Beymen’in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz gelişen ülkeler finansal piyasalarında son dönemde yaşanan aşırı dalgalanmaların etkisiyle, yeterli talebin oluşmaması nedeniyle Beymen Mağazacılık A.Ş. hisselerinin halka arzını daha ileri bir tarihte değerlendirmek üzere iptal etmiştir.” denildi.

Yüzde 35 pazar payı var

Türkiye’nin lüks moda pazarında yüzde 35’lik pazar payına sahip Beymen’in halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde talep toplanacaktı. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları, Beymen’in yüzde 43’ünü ortak satışı yöntemiyle halka açarken ek satışla beraber bu oran yüzde 49’a kadar çıkacaktı. Hisse başına 12.80-15.36 lira fiyat aralığında gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ile 1.2 milyar lira arasında olacaktı. Halka arz sonrasında, Beymen’in piyasa değerinin 2 milyar ile 2.4 milyar lira arasında olması bekleniyordu. Beymen CEO'su Elif Çapçı'nın, uluslararası ajanslara yaptığı açıklamada ise 11 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeyi planladıklarını söyleyerek, “Piyasaların çalkantılı olduğu bir dönemde roadshow son derece pozitif ilerliyor; Beymen çok güçlü nakit yaratan, hızlı büyüyen ve borcu olmayan bir şirket; temettü politikası da yatırımcılar için son derece cazip. Roadshow’da ağırlıklı olarak Londra ve ABD’den yatırımcıların yanı sıra, Ortadoğu tarafı ile de yoğun temas ve ilgi var” dedi.

Yüzde 74’ü yabancıya

Beymen’den yapılan açıklamaya göre halka arz edilecek payların yüzde 74’ü yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 26’sı ise yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Hisselerin tamamı ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecekti. Beymen'in halen 86 mağazada, toplam 56 binden fazla metrekarede, 1800’ün üzerinde çalışanı var.