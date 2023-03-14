BİM 2022 yılı net karını açıkladı

Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM) 2022 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre geçen yıl firmanın net satışları bir önceki yıla oranla yüzde 109 artarak 147 milyar 716 milyon liraya ulaştı.

2022'de BİM'in net kârı ise 2021'e göre yüzde 178'lik artışla 8 milyar 157 milyon TL oldu. Firma geçen yıl mağaza sayısını 10 bin 489'dan 11 bin 510 adede yükseltirken ortalama günlük müşteri ziyaret sayısı da 5 milyondan 5.8 milyona çıktı.

Ziyaret başına ortalama harcama 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 78 artarak 69.6 liraya yükseldi.

Geçen yıl BİM'in toplam çalışan sayısı ise yüzde 13.7 artarak 80 bine ulaştı.