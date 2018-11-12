BİM hisselerinde bilanço hareketliliği

12 Kasım 2018

Net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 60 artan BİM güçlü finansal sonuçların ardından yılsonu hedeflerini yukarı yönlü revize ederken, hisseler de yüzde 4 primli hareket ediyor.

BİM'in Cuma akşamı KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre üçüncü çeyrek net kârı yüzde 60 artışla 363.8 milyon lira oldu.

Üçüncü çeyrek hasılatı ise yüzde 35 artışla 8.46 milyar lira olarak gerçekleşti.

Dokuz aylık dönemde ise hasılat yüzde 28 artışla 23.2 miyar lira, net kâr da yüzde 39 artışla 891.3 milyon lira oldu.

Şirketin marjları da iyileşme kaydederken; faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre FAVÖK marjı üçüncü çeyrekte önceki yılki yüzde 5.5 seviyesinden yüzde 6.6'ya; dokuz aylık dönemde de yüzde 5.3'ten yüzde 5.9'a yükseldi.

Bu sonuçlarının ardından BİM 2018 beklentilerinde revizyona gitti.

Buna göre şirket, "yüzde 20 ve üzeri" olan satış büyüme beklentisini "yaklaşık yüzde 30'a (+/- 2 puan)" yükseltti.

Şirket FAVÖK marj beklentisini de "yüzde 5"ten "yüzde 5.5 ve üzeri"ne revize etti.

BİM hisseleri saat 10:10'da yüzde 3.96 primle 80.05 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.15 artıda.

İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, üçüncü çeyrekte şirketin güçlü satış gelirleri ve operasyonel marjlarda elde ettiği iyileşmeye işaret edilerek, güçlü sonuçlar ve beklentilerde yukarı yönlü revizyonun etkisiyle hisselerde pozitif tepki beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Reuters