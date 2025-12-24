BİM, katılım bankası kuruluş izni için BDDK'ya başvurdu

BİM, katılım bankacılığı alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir adım attı. Şirket, geleneksel bir katılım bankası kurulmasına yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) kuruluş izni başvurusunda bulunma kararı aldı.

BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, daha önce dijital katılım bankası kurulmasına ilişkin yürütülen çalışmaların sonuçlandığı belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde, izin verilen hizmet çeşitliliğinin geleneksel bankacılık modelinde daha geniş olması nedeniyle, ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden faaliyet gösterecek geleneksel bir katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olacağına kanaat getirildi.

Açıklamada, 23 Aralık 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, BİM'in çoğunluk pay sahibi olacağı şekilde bağlı ortaklıklarla birlikte kurulması planlanan katılım bankası için gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Şirketten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"03.10.2024 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamamızda, kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu.

Yapılan araştırma sonuçları neticesinde, izin verilen hizmet çeşitliliğinin dijital bankaya göre çok daha zengin olması sebebiyle faaliyetleri çoğunlukla dijital kanallar üzerinden kurgulanacak geleneksel katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olduğu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Şirket'imizin perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla 23.12.2025 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirket'imiz çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarımızla kurulması planlanan katılım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

Bu kapsamda, kurulması planlanan katılım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 24.12.2025 tarihinde kuruluş izni başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."