“Binalarımızı jeotermal ile soğutabiliriz”

Jeotermal Enerji Derneği Yöne­tim Kurulu Başkanı Ali Kındap, gelişmiş ülkelerde hızla yaygınla­şan jeotermal soğutma teknoloji­lerinin enerji politikalarının mer­kezine alınması gerektiğine dik­kat çekti. Kındap, “Tüm gelişmiş ülkeler, bölgesel ısıtma ve soğut­ma sistemlerinde jeotermali daha sık kullanıyor ve kamu yönetimle­ri tarafından destekleniyor” dedi.

“11 milyon olan klima sayısı ikiye katlanacak”

Türkiye’de 2025 sonu itibarıyla hanelerde yaklaşık 11 milyon kli­ma bulunduğunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın projeksi­yonlarına göre bu rakamın 2035’e kadar yaklaşık iki katına çıkacağı bilgisini veren Ali Kındap, sadece konutlarda kullanılan klimaların ısıtma ve soğutma amaçlı elektrik tüketiminin 2025 yılında 5-6 bin gigavatsaat seviyesinden 2035’te 12 bin gigavatsaat seviyesine yük­seleceğini kaydetti. Kındap, “İk­lim değişikliğinin etkileriyle bir­likte hızla ve orantısız şekilde ar­tan soğutma ihtiyacını yalnızca daha fazla elektrik üretimi ve da­ha fazla klima yatırımı üzerinden karşılamamız doğru olmaz. Klima sayısını ikiye katlayıp bütün so­ğutma ihtiyacını elektrik şebeke­sine yüklersek, bugünün proble­mini büyüterek geleceğe taşımış oluruz” diye konuştu.

Ali Kındap; Ege Bölgesi başta ol­mak üzere güçlü jeotermal potan­siyele sahip bölgelerdeki oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri, üniversite kampüsleri, kamu binaları, veri merkezleri ve toplu konut alanlarının jeoter­mal soğutma açısından değerlen­dirilebileceğini belirterek, “Isıt­ma ve soğutma ihtiyacını ayrı ayrı düşünmek yerine, 12 aylık enerji ihtiyacını tek bir entegre sistem üzerinden planlayabiliriz” dedi.