BiP’te geçen yıl 117 milyardan fazla mesaj atıldı

BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, Türk mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu BiP’in, bugün Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 192 ülkesinde kullanılan ve toplamda 100 milyonun üzerinde indirme rakamına ulaşmış bir uygulama olarak gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

Son olarak aralık ayında, uluslararası faaliyetleri kapsamında BiP’in Pakistan’da halihazırdaki faaliyetlerini artırmaya odaklanarak, VEON Group’la birlikte BiP’in Pakistan’da yaygınlaştırılmasına yönelik bir iş birliğine imza attıklarını aktaran Yüksektepe, “Pakistan’daki kullanıcılarımıza orada da BiP’in hızlı ve güvenli mesajlaşma, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşme, gizli mesaj, anında çeviri hizmeti gibi pek çok özelliğini sunacağız. BiP’i küresel bir iletişim uygulaması haline getirmeye odaklanarak, kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş deneyimler sunma hedefimiz için özveriyle çalışacağız” ifadelerini kullandı.