BiP’te yeni istikamet Pakistan

Turkcell açıklamasına göre, konuyla ilgili iş birliği anlaşması Jazz’in Dijitalden Sorumlu Başkanı Aamer Ejaz ve BiP Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Yüksektepe arasında İslamabad’da imzalandı. VEON Group bünyesindeki Pakistan merkezli Telekom operatörü Jazz ile BiP’in taraflar olarak yer aldığı anlaşma çerçevesinde Jazz, Pakistanlı kullanıcılara BiP’in hızlı ve güvenli mesajlaşma, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşme, gizli mesaj, anında çeviri hizmeti ve kullanım kolaylığı gibi bir çok faydasını takdim edecek. Bu iş birliği aynı zamanda teknoloji diplomasisinin ülkeler arasındaki yakın ilişkileri nasıl derinleştirebileceğinin de bir örneği oldu. BiP, çeviri gibi ayrıcalıklı özellikler sunarak, iletişime yardımcı oluyor ve çok dilli yerel toplulukların uygulama kullanımını kolayca benimsemesini sağlıyor. Hepsi bir arada süper uygulama olarak tasarlanan BiP, kullanıcılara yemek, spor, eğlence, moda gibi kanalları keşfetme kolaylığı da sağlıyor. 192 ülkede aktif olarak kullanılan BiP, yaklaşık 99 milyon indirmeye ulaştı.

“Katma değeri yüksek teknoloji transferinde bir mihenk taşı”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için gayret ederken dijital hizmetlerin kapsamını ve ölçeğini de genişlettiklerini görmenin kendiler için kritik bir başarı faktörü olduğunu ifade etti. Erkan, “BiP’i Pakistan pazarında yaygınlaşması için Jazz ile yakından çalışmaya başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, Türkiye’nin katma değeri yüksek teknoloji transferini artırma hedefine ulaşmasında da bir mihenk taşı oldu. BiP’in Pakistan’da kullanımı arttıkça, bu ortaklık modelini diğer ülkelerde de yaygınlaştırmak için çalışacağız. Ülkemizin haricinde başka ülkelerin de dijital ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. BiP CEO’su Gökhan Yüksektepe, iletişim ve yaşam platformu BiP’in Pakistanlı kullanıcılar nezdinde ivme kazandığını duyurmaktan gurur duyduklarını aktardı. Yüksektepe, “BiP’i küresel bir iletişim uygulaması haline getirme, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş yerel deneyimler sunma hedefimiz için özveriyle çalışıyoruz. Bu stratejiyle ilgili olarak, bölgede Jazz gibi bir ortakla iş birliği yapmak bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

Çok amaçlı iletişim

VEON Grup CEO’su Kaan Terzioğlu, mesajlaşma, stratejik bir uygulama ve dijital operatör stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde geniş bir hizmet yelpazesi ile yüksek düzeyde güvenlik sunan ve yerel teknoloji ekonomisini geliştiren mesajlaşma çözümleri sunmayı hedefliyoruz” dedi. Terzioğlu, BiP’in, dünyanın farklı yerlerinde kendini kanıtlamış mükemmel bir hizmet ve Jazz’ın Pakistan’da yaygınlaşması hem kullanıcılara hem de dijital ekosisteme fayda sağlayacağını belirtti. Jazz CEO’su Aamir İbrahim ise dijital operatör stratejileri çerçevesinde Pakistan’daki 120 milyon mobil geniş bant kullanıcısı için bir yaşam tarzı ortağı olarak hizmet etmeye odaklandıklarını, finansal işlemler, TV yayıncılığı, müzik veya sigorta gibi çok kapsamlı servisler sunduklarını ifade etti. İbrahim, “BiP lansmanı ile dijital servis portföyümüzü daha da güçlendirdik ve kullanıcılarımızı çok amaçlı bu iletişim uygulaması ile tanıştırıyoruz” yorumunda bulundu.