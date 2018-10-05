Bir bilene ulaşıp, ondan fikir ve tavsiye alma hizmeti: Experin

05 Ekim 2018

BATUR İLHAN

İSTANBUL - Eksperin; amacı, girişimci ve KOBİ'erin, işlerini büyütmek veya yanlış giden şeyleri görerek önlem alabilmeleri için ne zaman isterlerse konusunda uzman kişilere kolayca ulaşmalarını sağlayarak on-line ortamda bire bir görüştürmek olan bir dijital platform. Yayına 2017’de başlayan ve konusunda uzman kişilerle, bu kişilerden fikir, tavsiye, danışmanlık almak, soru sormak isteyenleri anında görüştüren Eksperin’de, müşteriler en çok teknoloji, dijital dönüşüm, finans ve kariyer alanlarında sorular sordu.

Girişimci ve kobilere fikir, uzmanlara gelir

Eksperin platformu, çoğu firma sahibi ve girişimcinin en başta gelen sorunlarından olan, “Bir bilene ulaşıp, ondan fikir ve tavsiye alabilme” konusunda profesyonel hizmet sunuyor. Tamamen kendi gerçekleştirdikleri yazılımla, uzmanı TL/dk üzerinden müşteri ile telefon yoluyla görüştüren girişimin amacı, ihtiyacı olan kişilerin istedikleri zaman, oturdukları yerden konusunda deneyimli bu kişilere rahatça ulaşarak, sorunlarını çözmelerini sağlamak. Böylece uzman da profesyonel gelir elde etmiş oluyor.

1 yılda üç bine yakın görüşme gerçekleşti

Eksperin platformu kurucusu serbest girişimci Ersin Mete Ertürk; Eksperin’in amacını, iş insanlarının, işlerinde ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunları çözebilecek kişilere ulaşarak anında görüşmelerini sağlamak şeklinde açıkladı. Ertürk, “Teknolojik altyapımız sayesinde iki taraf birbirlerinin iletişim bilgilerine sahip olmadan, güvenle görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Henüz yeni bir platform olmamıza rağmen 1 yılda üç bine yakın görüşme gerçekleşti. Çünkü özellikle girişimci ve Kobi’lerin sektörde yaşadıkları en önemli sorunlardan birinin, işleriyle ilgili özel olarak soru sorup fikir alabilecekleri uzman kişileri bulmak ve onlarla kolay yoldan görüşebilecekleri bir ortam bulunmadığını biliyoruz.” dedi.

En çok soru dijital dönüşüm ve teknoloji

Ertürk’ün verdiği bilgiye göre, platformda sorulan sorular en çok dijital dönüşüm, endüstri 4.0, finans, sanal para, girişimcilik alanlarında. Platformda halen çeşitli alanlarda 300’den fazla uzmanın hizmet verdiğini belirten Ertürk, bugüne kadar yapılan görüşmelerin ortalama süresinin 23 dakika, uzmanların dakika ücretlerinin ise 10 TL olduğunu belirtti. “Platformda yer alan uzmanlar dakika ücretlerini on-line başvuru sırasında kendileri belirliyorlar. Ücret talep etmeyen, gönüllü olarak hizmet veren bazı mentor ve danışmanlar da var. Bu kişiler platformda ücretsiz olarak deneyimlerini paylaşıyor.” diye konuştu.