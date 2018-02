"Bir yıl içinde Nasdaq'tayız"

TFI’ın frenchiselarla birlikte konsolide satışları 6 milyar liraya ulaştı. Bu yıl da aynı seviyelerde büyüme bekleyen şirket, Çin operasyonu ile birlikte toplam 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. Halen Türkiye’de 72 ilde bin 100 restoranları bulunduğunu söyleyen Erhan Kurdoğlu, “Hedefimiz 81 ile yayılmak. Bulunmadığımız Sinop, Tunceli, Burdur gibi illerde yer arayışımız sürüyor” dedi. TFI perakende operasyonunu üretimle destekleyen bir şirket. Süt, ekmek, patates et ve yeşil sebze tedariğinin yüzde 50’sini ürettiklerini belirten Erhan Kurdoğlu, şu bilgileri verdi: “Lojistik ve malzeme girdilerini iç kaynaklardan sağlıyoruz. Amasya Et tesisimiz yılda 18 bin ton et işliyor. Bu rakamı 36 bine kadar çıkarabiliriz. Çin’e yılda 20 milyon dolarlık 20 bin ton patates gönderiyoruz. Acıpayam’da Sancak Grubu’yla ortak süt tesisimizden piyasaya yılda 50 bin ton çiğ süt veriyoruz.”