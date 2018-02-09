"Bir yıl içinde Nasdaq'tayız"

Yasemin SALİH

Bir buçuk yıldır The Nasdaq Stock Market’te halka arz olmak için hazırlık yapan TAB Food Investments (TFI), gong töreninden 12 saat önce deyim yerindeyse düğününü ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Nasdaq’ın son 6 yılın en sert düşüşünü yaşaması şirket yöneticilerini bu kararı almak zorunda bıraktı. Hisselerinin bu düşüş nedeniyle yatırımcının gözünde itibar kaybetmemesi için halka arzı ileri bir tarihe erteleyen şirket yönetimi en geç bir yıl içinde bu hedefine ulaşmayı planlıyor. Son iki haftada Londra, Chicago ve Boston’da 150 kurumsal yatırımcıyla Road Show yapan 4 kişilik TFI ekibi, gerek şirketin büyüme hızı gerekse Türkiye’ye olan yatırım iştahı nedeniyle arzdan büyük beklenti içindeydi. Şirket şimdi arz için en doğru zamanı kolluyor.

Burger King, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Sbarro markalarını bünyesinde barındıran TFI hisselerinin yüzde 8.6’sı bundan bir yıl önce Goldman Sachs, Credit Suisse ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından alınmıştı. Bu süreçte hissedarlarıyla halka açılma kararı alan şirket, ortaklarının da yönlendirmesiyle kendisine arz adresi olarak hızlı büyüyen şirketlerin kote olduğu Amerika’daki Nasdaq’ı seçmişti. Bu arzdan beklenen 222 milyon dolarlık getirinin 45 milyonunu kasasına aktaracaktı. Bu paranın ise Popeyes markasının Çin’e açılma yolculuğunda kullanılması planlanıyordu.

TFI operasyonel olarak globalde Brezilya merkezli 3G’nin en büyük iştiraklerinden RBI’a (Restoran Brands International) bağlı olarak faaliyet gösteriyor. CEO Korhan Kurdoğlu, “Yılda 400 milyar dolarlık bir büyüklüğü yöneten 3G’nin gözbebeği RBI’ın yıllık büyümesinin yüzde 20’si bizden geliyor. 3G’nin büyümesine yüzde 10’luk katkı sağlıyoruz. Onları borsaya bir Türk şirket olarak biz taşıyacağız. Gruba değer katan en büyük iş ortağıyız” diye konuştu.

Sırada BIST var

Nasdaq’ın ardından BIST’e de açılma planlarının bulunduğunu vurgulayan Korhan Kurdoğlu, yabancı hissedarlarının Türkiye’ye güveninin tam olduğunu ifade etti. Yurtdışı yatrımcıların Türkiye’yle ilgili algılarının pozitif olduğuna da değinen Korhan Kurdoğlu, “Türkiye piyasasına güvenin en iyi göstergesi yabancı finansal yatırımcılarımızın 15 Temmuz kalkışmasından 2 gün sonra yatırım için bize gelmeleri olmuştu. Şimdi Nasdaq sürecinde aynı şeyi gördük. Yabancılar bizim hikayemize ve Türkiye’nin potansiyeline inanıyor” ifadelerini kullandı.

"ABD'de 10 Türk gençten 9'u Burger King yeyince markayı Türkiye'ye getirdiler"

Halka arz planlarını başka bir bahara erteleme kararı alan TFI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu ve CEO Korhan Kurdoğlu, New York’ta bir araya geldiği gazetecilerle 24 yıllık büyüme öykülerini ve hedeflerini paylaştı. “Amerika’daki 10 Türk öğrenciden 9’unun Burger King yediğini görünce markayı Türkiye’ye getirme kararı aldık. İlk restoranı 1994’te Etiler’de açtık” diyen Erhan Kurdoğlu, babaları Atatürk Barajı’nın da müteahhidi olan Ata Holding’in kurucusu Ertuğrul Kurdoğlu’nun kendilerine “Köfte ekmek mi satacaksınız” diye tepki gösterdiğini anlattı. Kurdoğlu, O tarihte 50 restoranı olan Mc Donalds’la girdikleri rekabeti de şöyle dile getirdi: “Kısa sürde rekor kırdık. Dünyada 10 yıl geriden gelip Mc Donalds’ı geçen ilk ülke olduk. Bunun arkasında lojistik ve tedarik zincirine yaptığımız yatırımlar var. Bugün 1100’ü yurtiçinde 900’ü de Çin’de olmak üzere toplam 2 bin restorana ulaştık. Ayrıca Burger King olarak Gürcistan, Makedonya, KKTC’de de restoranlarımız bulunuyor.”

Çin'e 20 milyon dolarlık patates