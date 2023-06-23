BiTaksi İstanbul’da “Büyük Taksi” dönemini başlattı

Bu sene 10. yılını kutlayan BiTaksi, yeni bir hizmeti daha devreye aldı. Bugüne dek kullanıcılarına sarı, siyah ve turkuaz taksi olarak 3 farklı araç tipinde hizmet sunan BiTaksi, hayata geçirdiği 8 yolcu kapasiteli 'Büyük Taksi' seçeneğiyle, kalabalık aileler ve arkadaş grupları için şehir içinde konforlu bir yolculuk imkânı sağlayacak. BiTaksi uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculukların sonunda ödemeler nakit ve kartlı olarak yapılabilecek. Ayrıca kullanıcılar, BiTaksi’nin geniş sürücü ağı sayesinde bu taksilere kolayca erişebilecek. Kullanıcıların bu yeni özelliği etkinleştirmek için telefonlarındaki BiTaksi uygulamasını güncellemeleri yeterli olacak.

Kullanımı kolay ve güvenli yolculuk seçenekleri arasına konforlu bir alternatif daha eklediklerini belirten BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı, “Kuruluşumuzdan bu yana milyonlarca kullanıcıya kent içi ulaşımda yenilikçi çözümleri kullanıcı dostu bir arayüzle sağlıyoruz. Müşteri memnuniyetini odağa alarak kendimizi geliştirmeye ve hizmetlerimize yeni seçenekler eklemeye devam ediyoruz. Ulaşım alternatiflerimiz arasına eklenen ‘Büyük Taksi’lerin İstanbul’da, başta özel gereksinimleri olan kullanıcılarımız olmak üzere önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Özel gereksinimli bireyler için rampa

Hizmete sunulan büyük taksiler, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin araca kolayca binebilmesi için rampalara da sahip. Bu sayede büyük taksiler, özel gereksinimli bireylerin şehir içi hareket imkanını artırarak kent yaşamında engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak.

Sürücüler İBB Ulaşım Akademisi’nde 15 günden uzun süre eğitim aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, markalara Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı vermeye başlamış ve BiTaksi bu lisansı alan ilk firma olmuştu. UKOME'de (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) geçen yıl ekim ayında alınan kararla birlikte ihtiyaç fazlası 1.803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülme süreci başlamıştı. Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Büyük Taksi’lerin sürücüleri, İBB’ye ait Ulaşım Akademisi’nde 15 günden uzun süreyle aldıkları güvenli sürüş tekniği ve navigasyon okuma, İngilizce, iş sağlığı güvenliği, ilk yardım ve işaret dili gibi eğitimler sonrası göreve başladı.