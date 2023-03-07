Bloomberg yazdı: Meta bu hafta binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, işten çıkarmaların mali hedeflerden kaynaklandığı ve şirketin "yataylaşma" planından bağımsız olduğu bildirildi.

Meta, Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

Geçen ay Washington Post, Meta'nın yeniden yapılanma ve küçülme çabaları kapsamında işten çıkarma hazırlığında olduğuna dair bir haber yapmıştı.

Meta bu haberin ardından açıklama yapmamıştı ancak şirket sözcüsü Andy Stone Twitter paylaşımlarında CEO Mark Zuckerberg'in daha fazla işten çıkarma yapılacağına işaret eden geçmişteki açıklamalarına atıfta bulunmuştu.

Meta, geçen yılın Kasım ayında 11,000'den fazla çalışanı işten çıkartarak, tarihinde ilk kez toplu olarak çalışanlarının görevine son vermişti.

Google'ın üst şirketi Alphabet ile Microsoft Corp da geçen yıl binlerce çalışanı işten çıkarmıştı.