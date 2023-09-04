BNP'de kadın yönetici oranı yüzde 48'e ulaştı

BNP Paribas Cardif Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Höbek Semayiş, 35 ülkede hizmet veren tüm BNP Paribas Cardif Grubu şirketler arasında bu ilkeleri imzalayan ilk ülke olduklarını açıkladı.

Semayiş, “Bugün itibariyle Cardif ’li kadınlar olarak çalışan dağılımı içinde yüzde 56 gibi yüksek bir orana sahibiz. Yönetim kademesinde de cinsiyet eşitliğine çok yakın bir noktadayız. Yöneticilerimizin yüzde 48’i kadınlardan oluşuyor.

Son dönemdeki müdür ve üstü yönetim pozisyonlarımızdaki terfilerde kadınlar yüzde 75 gibi büyük bir orana ulaştılar. Tüm terfilerdeki kadın çalışan oranımız ise yüzde 61 olarak gerçekleşti” diye konuştu. Semayiş, şirkete yeni yetenekler kazandırırken, her pozisyon için BNP Paribas Cardif Türkiye’nin 6 ana değeri olan, ‘empati kurabilen’, ‘yenilikçi’, ‘uzman’, ‘etik’, ‘girişimci’, ‘müşteri odaklı’ özelliklerini taşıyan adaylara ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.