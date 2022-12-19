Bomaksan, yeni yılı yeni projelerle karşılayacak

İnsan ve Kültür Departmanı ile çalışanlarının hem özel hem de profesyonel hayatlarında kendilerini ileriye taşımalarını sağlayacak aksiyonlar planlayan Bomaksan, 2023’te de projelerini sürdürecek. Çalışanlarının iş hayatlarını keyifli hale getirmeye yönelik; +1 doğum günü izni, TEMA’dan ağaç bağışı, geçmiş olsun paketleri, mangal-kil etkinlikleri gibi projeler geliştiren marka, departman yemeklerinden birebir konuşmalara kadar pek çok konuda çalışanlarıyla yakın temas kuruyor. Tüm genel müdürlük çalışanlarıyla CoffeeTalks’larda bir araya gelen Bomaksan, 2023’te gelen eğitim taleplerini de hayata geçirecek, kişisel ve teknik eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri ile bu yöndeki çalışmalarına devam edecek.

“Departmanımızla en iyi yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz”

Bomaksan’ın etkinlik ve özel günlere dair 2023 takvimini belirlediğini kaydeden İnsan&Kültür Müdürü Burcu Alp, yürüttükleri çalışmalara dair şunları söyledi:

“En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğu anlayışıyla Bomaksan olarak yaklaşık 2 yıldır mindset değişim, dönüşüm projesi içerisindeyiz. Artık klasik insan kaynakları uygulamaları yerine, yeni nesil İK politikaları benimsiyor, doğru ve yenilikçi bir yaklaşımla çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini sergileyeceği çalışma ortamları oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Bu sebeple bünyemizde bir ‘İnsan ve Kültür’ departmanı oluşturduk. Departmanımızla çalışanlarımıza iş hayatlarındaki en iyi yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz.”