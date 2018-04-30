Bora Tekstil, yeni ürünlerle portföyünü genişletecek

30 Nisan 2018

İkbal FİDAN

KAYSERİ - Mobilyalara yönelik ambalajların yanı sıra çelik kapı ve makine parçası üreticisi firmalar için ambalaj battaniyesi üreten Bora Tekstil, yeni ürünlerle portföyünü genişletmeye odaklandı. Özellikle içinde naylon ambalaj barındıran battaniye üretimiyle pazar payını büyütmeyi planlayan firma, yeni yatırımla üretimini de yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Firma yetkilisi Mustafa Özdemir, son dönem yatırımlarında özel kesimlere yoğunlaştıklarını söyledi.

Faaliyetlerine 2014’ten beri Kayseri OSB’de bulunan fabrikalarında devam ettiklerini anlatan Mustafa Özdemir, sektörde ağırlıklı olarak mobilya, baza ve yatak üreticilerine hizmet verdiklerini aktardı. Ayrıca çelik kapı ile özel tasarım makine imalatçılarına ambalaj battaniyesi ürünleri sunduklarını bildiren Özdemir, "Firma olarak seri üretim, termin ve kalitede iddialıyız. Son dönemlerde özel kesimlere yoğunlaştık. Bu da farklı müşteri portföyünü beraberinde getirdi. Yeni firma anlaşmalarımız devam ediyor. Şu anda bin metrekarelik alanda aylık 70 bin metre ambalaj battaniyesi üretiyoruz" dedi.

"Makine parkımıza yatırım yaparak, kapasitemizi yüzde 20 artırdık"

Mustafa Özdemir, ürünlerinin uzun mesafe nakliyelerde oluşabilecek hasarları en aza indirdiği için tercih edildiğini vurguladı. Bunun da ihracat yapma, müşterileriyle ortak ürün ve proje geliştirme konusunda kendilerini motive ettiğini bildiren Özdemir, "Böylece global pazarda etkinliğimizi artıp, daha kaliteli ve hızlı üretim gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atacağız. İç pazarda da Ankara ve Bursa İnegöl’deki bazı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. 2016 yılında makine parkına eklediğimiz yeni makinelerle üretim kapasitemizi yüzde 20 artırdık. Bu yılda makine parkımızı genişleterek, üretimi yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sektörün sorularına da değinen Özdemir, söz konusu sıkıntıların başında hammadde temini ile dışa bağımlılığın geldiğini söyledi. Nitelikli eleman bulma konusunda da sıkıntılar yaşadıklarını belirten Özdemir, ayrıca döviz kurundaki dalgalanmaların da maliyetleri etkilediğini kaydetti. Özdemir, hammaddede dışa bağımlılıktan kurtulup, TL ile fiyatlandırma yapabilir hale gelinmesi halinde sektörün daha da büyüyeceğini vurguladı.