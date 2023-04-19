Borusan EnBW Enerji'ye 200 milyon dolar fon

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, EBRD, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) desteğini de içeren finansmanla Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim AŞ'nin enerji portföyünü güçlendirmesini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmasını sağlayacak.

EBRD'nin liderliğinde oluşturulan 200 milyon dolarlık finansman paketinin şirkette kadın istihdamı fırsatlarını artırması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad, finansman paketiyle Borusan EnBW Enerji'nin yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarını ve Türkiye'nin enerji dönüşümünü desteklemekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Türkiye ve dünyada sürdürülebilirliğe katkı

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı da şirket bünyesindeki 12 yenilenebilir enerji santraliyle Türkiye ve dünyada sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarını belirterek, "Rüzgardan enerji üretiminde lider şirketlerden biriyiz. Bu finansmanla yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarımızı hızlandıracak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.