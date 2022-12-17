Bosch Sürdürülebilir Yaşam Mutfağı Vertical’da

Bosch Ev Aletleri Kıdemli Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar ev sahipliğinde ve Vertical’ın kurucusu Elif Boyner, değerli şef Arda Türkmen’in sözcülüğünde gerçekleşen davette mutfakların sürdürülebilirlik dönüşümü ele alındı.

Bosch Ev Aletleri Kıdemli Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar; “Sürdürülebilir gıda üretmek için dünyada ilk kez topraksız ve dikey tarım uygulamasını 360 derece detaylarıyla hayata geçiren Vertical’da ‘Bosch Sürdürülebilir Yaşam Mutfağı’mızla yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Mutfağımız, sürdürülebilirlik adına attığımız her adımın yaşadığı bir yer. Sürdürülebilirliğe hizmet eden teknolojiler yaratırken sürdürülebilirlik konusunun bir yaşam biçimi olması gerektiğinin de farkındayız. Mutfağımızda kullandığımız, dünyaya iyi bir iz bırakan teknolojilerin yanında, birey olarak da neleri dönüştürebileceğimizi hepimiz hızla öğreniyoruz. Ve sürdürülebilirliği her geçen gün hayatımızın daha da içine alıyoruz. İşin mutfağında, küçük bir değişimin dahi dünyaya kattığı değerin bilincindeyiz” dedi.

Vertical’ın kurucusu Elif Boyner ise; “’Şehirde de sürdürülebilir hayatlar mümkün’ mottosuyla kapılarını açtığımız Vertical, ilk günden keyifli ve duyarlı bir buluşma noktası oldu. Duyarlı markalarla da renkleniyor. ‘Bosch Sürdürülebilir Yaşam Mutfağı’ ile Vertical’da yerini alan Bosch Ev Aletleri de bu markalar arasında. Vertical; atık yönetimi, kompost yapımı, gıda atıklarının hayvan mamasına dönüşümü, haftalık mahsül veren ve geleneksel tarıma nazaran %98 karbon ayak izi azaltan dikey tarlası, ileri dönüşüm uygulamaları, yeşil enerji kullanımı, yağmur suyu hasadı ve daha fazlası ile 360 derecelik ‘gelecekçi’ bir deneyim alanı sunuyor” dedi.

Davette sürdürülebilir lezzetlere imzasını atan ve gastronomi trendlerini hızla değiştiren sürdürülebilirlik bilincinden söz eden Arda Türkmen ise; “Sürdürülebilirlik her geçen gün hayatımızın bir parçası oluyor. Evin merkezi mutfaklarımız da bu dönüşümden en çok etkilenen yer. Hepimiz evimizin şefiyiz. İşin mutfağında; sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ev aletlerinin seçiminden atıksız mutfak prensibine, doğru saklama koşullarından ihtiyaç kadar satın almaya, doğru alışveriş listesinden yöresel ve mevsiminde ürünlerin seçimine kadar onlarca değişim yaşanıyor. Sürdürülebilir tarifler de merkezimizde. Değişim evlerimizde başlar, hızla daha iyi bir dünyaya imza atacağımıza eminim” dedi.