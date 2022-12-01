Bosch Termoteknik, liderliği bırakmıyor

Bosch Termoteknik, her yıl artan düzeydeki ihracatıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB), 2021 yılı ihracatında başarı gösteren firmaları ödüllendirdiği törende Bosch Termoteknik, 2021 yılındaki başarılı ihracat performansıyla ‘2021 yılı en çok İhracat Yapan Firma ve En Çok Kombi-Su Isıtıcısı İhracatı Yapan Firma’ kategorilerinde birinci oldu. Ödülü, Bosch Termoteknik adına, Satış Genel Müdürü Kıvanç Arman, İSİB Başkanı Mehmet Şanal'ın elinden aldı.

Manisa’dan tüm dünyaya kombi ihracatı

Bosch Termoteknik, Türkiye’nin yoğuşmalı kombi üretim üssü olan ve 10 milyondan fazla kombi üretilen Manisa Fabrikası’ndan, üretiminin yüzde 70’ini Avrupa, Kafkaslar, Orta Doğu, Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Doğu’daki toplam 41 ülkeye ihraç ediyor. Manisa’da üretip tüm dünyaya sattığı ürünlerle kendi sektöründe ihracat birincisi olan Bosch Termoteknik, üstün teknolojisi ve ürün portföyüne kattığı yenilikçi ürünlerle dünya pazarındaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor.

Şirket, ihracat alanında Türkiye ekonomisi için yarattığı katma değer ve kazandığı başarının yanı sıra yaklaşık 1.000 çalışan için sağladığı istihdam imkanı ve güçlü üretim kapasitesiyle de her yıl adından söz ettiriyor.

İhracat başarısının yanı sıra Bosch Grubu’nun önemli bir üretim ve Ar-Ge üssü olan Manisa Fabrikası, dünyanın en fazla kombi üreten tesisleri arasında ön sıralarda yer alıyor.