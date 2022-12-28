Bosch'un hava temizleme cihazlarına Mükemmel Tasarım ödülü

Bosch Termoteknik tarafından eylül ayında Türkiye’de de pazara sunulan Bosch Air 4000 ve Air 6000 Hava Temizleme Cihazları, Alman Tasarım Konseyi tarafından her yıl verilen prestijli German Design Awards’ta, Ev kategorisinde ‘Mükemmel Tasarım’ olarak değerlendirilerek kürsüye çıktı.

Şık ve ergonomik tasarımı nedeniyle ödüle değer bulunan Bosch Air 4000 ve Air 6000 Hava Temizleme Cihazları, bulunduğu ortamın hava kalitesini anında otomatik olarak algılayarak, havayı ön filtre, aktif karbon filtre, HEPA13 filtre ve antibakteriyel filtreden (sadece Air 600 modelinde mevcut bir özelliktir) geçirerek iç hava kalitesini iyileştiriyor.

Air 4000 modeli 30 metrekareye, Air 6000 modeli ise 72 metrekareye kadar olan alanlar için filtrelenmiş kaliteli bir oda iklimi sunuyor.

Sensörleri sayesinde değişen iklim koşullarına tam otomatik olarak hızlı ve verimli tepki veren, performansını odanın büyüklüğüne uyarlayan cihazlar, sessiz modda çalışırken kendini hiç fark ettirmiyor. Böylece, kullanıcının uyurken bile kullanmasına ya da sessizce çalışmasına imkân veriyor.