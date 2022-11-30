BOTAŞ, 2022 Yeşil Elma Ödülleri'nde 2 altın ödüle layık görüldü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sarayı'nda "The Green Organisation" tarafından düzenlenen 2022 Yeşil Elma Ödülleri (Green Apple Awards) sahiplerini buldu.

Yeşil Elma Ödülleri'nde "Yeşil Dünya Elçisi" unvanını da almaya hak kazanan BOTAŞ'ın açıklamasında, "BOTAŞ olarak kazandığımız ödüllerden aldığımız güçle, yasal sorumluluklarımızın çok ötesine geçen bir duyarlılıkla, kamu yararını gözetme, insan odaklı perspektif ve çevre bilincimizle yeni projeler geliştirmeye ve yenilikçi uygulamalar sunmaya bütün gayretimizle çalışarak devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.