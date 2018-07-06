Boydak Holding, yıl sonuna kadar 420 milyon dolar ihracat hedefliyor

06 Temmuz 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding’in Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yılın ilk yarısında yüzde 7. 41 büyüme gerçekleştirdiklerini, 2018 yılı için de 9.7 milyar lira ciro, 420 milyon dolar ihracat hedeflediklerini öyledi.

Boydak Holding, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 sektörde, 35 şirket ve 14 bin çalışan ile faaliyet gösteriyor. Holding Üst Yöneticisi Ertekin, yılın ikinci çeyreğini değerlendirdiği basın toplantısında, inovatif ürünlerle mobilya sektörüne ve Türkiye ekonomisine güç katmaya devam edeceklerini, ayrıca enerji sektöründe de Türkiye’deki önemli oyuncular arasında olduklarını kaydetti. Ertekin, “2018 yılında ağırlıklı Boyteks, Boytaş ve İstikbal olmak üzere yaklaşık 72 milyon liralık yatırım yaptık. Boydak Enerji olaraksa Türkiye’de çok önemli bir oyuncuyuz. Hala elimizde lisansı olan, 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştireceğimiz iki güneş enerjisi ve bir rüzgar enerjisi santralimiz var. Bu konudaki yatırımlarımızın tahmini bütçesi ise 360 milyon dolar civarında olacak. Ar- Ge ve inovasyona da inanılmaz yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.

“200 milyon dolar borç ödedik”

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 7 boydak şirketinin yer aldığını aktaran Ertekin, özelikle Boyteks üzerinde durarak açıklamalarına devam etti. Ertekin, “Şu anda dünyada kullanılan her on yataktan birinde Boyteks’in ürünleri kullanılıyor. Burada başarımızın önemli bir adımını fuarlar oluşturuyor. Boyteks olarak şu ana kadar 11 fuara katıldık ve yıl sonuna kadar 23 fuara katılmış olmayı hedefliyoruz” dedi. Ertekin, döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı en iyi şekilde yönettiklerini ve süreci çok iyi atlattıklarının da altını çizdi. Holdingin son 13 ayda 200 milyon dolar borcunun ödendiğini açıklayan Ertekin, “Biz TMSF olarak burayı teslim aldığımızda banka hesaplarında 145 milyon dolar paramız vardı. Bugün ise 77 milyon dolarımız var. Biz son 13 ayda 200 milyon dolar borç ödedik. Bize miras kalan borçların yaklaşık yüzde 80’ini temizledik. 15 Temmuz süreci öncesinde holding son iki-iki buçuk yıl içinde yanlış yatırımlarla ve kredilerle zora sokulmuş. Özelikle Boydak Enerji ve Hes Kablo yanlış yönlendirmelerle kötüye gitmiş. Şu anda ise düzlüğe çıkmış durumdayız ve bundan sonra bize hiçbir şey olmaz” ifadelerini kullandı. Holdingin mağaza sayısının şu anda bin 538’e ulaştığını da açıklayan Ertekin, toplantıda ayrıca; sosyal sorumluluk projelerine, sponsorluklara, sosyal medyaya, reklama ve üniversite sanayi işbirliklerine önem verdiklerini de aktardı.