BP Türkiye ile OMSAN taşımada iş birliği yaptı

02 Ekim 2017

Akaryakıt firması BP Türkiye, istasyonlarına nakledilen akaryakıt ve LPG ürünlerinin karayolu taşımacılığı için OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik ile iş birliği yaptı. Böylece firma, BP Türkiye'nin taşıma tedarikçileri arasındaki yerini aldı.

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, iş birliği hakkında, "Taşımacılık sektöründeki bilgi, deneyim birikimi ve standartların yerleşmesiyle operasyonlarımızı her konuda donanımlı iş ortaklarımızla beraber yürütmek amacıyla OMSAN Lojistik firmasını tercih ettik. Yüksek standartlardaki tankerlerle bu operasyonu emniyetli bir şekilde gerçekleştirerek yol güvenliğine büyük katkıda bulunuyoruz" dedi.

Projeye 30 milyon liralık yatırım

İş birliği hakkında konuşan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin de, "OMSAN olarak bu proje kapsamında 30 milyon TL yatırım yaparak 190 yeni sürücü istihdamı sağladık ve ADR taşımacılığı yapan araç filomuza 81 araç kattık. BP Türkiye ile birlikte yaratacağımız sinerjiyle, akaryakıt ve otogaz taşımacılığında, diğer faaliyetlerimizde olduğu gibi uluslararası standartları uygulayarak, sıfır hata ve sıfır kaza hedefiyle sektöre örnek olacak bir proje gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BP Türkiye, OMSAN Lojistik aracılığıyla, akaryakıt ve otogaz olmak üzere 81 araç ve 190 karayolu taşımacılık operatöründen oluşan bir filo ile bayilerine hizmet verecek. Bu sayede yılda yaklaşık 10 milyon kilometre yol katedilerek 900 km3 akaryakıt ve otogaz dağıtımı gerçekleştirilecek.