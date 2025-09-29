BP’den "Amerika Körfezi"ne 5 milyar dolarlık dev yatırım

İngiliz enerji şirketi BP, Meksika Körfezi’nde (yeni adıyla Amerika Körfezi) yürütülen Tiber-Guadalupe projesine 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, böylece bölgede Kaskida geliştirme projesiyle birlikte toplam yatırım tutarını yaklaşık 10 milyar dolara çıkarmış oldu.

“Paleojen’in potansiyeli”

BP’nin Üretim ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gordon Birrell, projeye ilişkin açıklamasında, “Tiber-Guadalupe, Amerika Körfezi’ndeki Paleojen’in potansiyelini ortaya çıkarma çabalarımızda, onlarca yıllık deneyimimize dayanan önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Birrell, Kaskida projesiyle birlikte bu bölgedeki yatırımların BP için küresel ölçekte stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Yedinci platform geliyor

Yeni açık deniz merkezi, BP’nin Körfez’deki yedinci üretim platformu olacak. Şirket, bölgedeki üretim kapasitesini istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyor.

2030 hedefi: 400 bin varil

BP’nin planına göre, 2030 yılına kadar Körfez’deki yedi platformun tamamı devreye girdiğinde günlük 400 bin varil petrol eşdeğeri üretim yapılması öngörülüyor. Bu, BP’nin ABD açık deniz operasyonları için önemli bir kapasite artışı anlamına geliyor.