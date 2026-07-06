BTSO iştiraki KFA Fuarcılık’tan 6 ayda üç büyük organizasyon! Hedef ihracat ve küresel ticaret

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BTSO’nun ihracat odaklı çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren KFA Fuarcılık, 2026’nın ilk altı ayında düzenlediği fuarlar ve uluslararası ticaret organizasyonlarıyla farklı sektörlerden firmaları dünyanın birçok ülkesinden gelen alıcılarla bir araya getirdi. Şirket, hem Bursa’nın fuarcılık kapasitesini güçlendirmeyi hem de firmaların ihracat potansiyelini artırmayı hedefleyen çalışmalar yürüttü.

HOMETEX 2026’ya 80’i aşkın ülkeden alıcı katıldı

Yılın en büyük organizasyonlarından HOMETEX 2026, 19-22 Mayıs tarihlerinde TETSİAD öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleştirildi. 11 holde ve 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, ev tekstili sektörünün üreticileri ile dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel satın almacıları buluşturdu. Organizasyona 80’i aşkın ülkeden alıcı katılırken, fuar boyunca çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Junioshow’da 44 ülkeden yüzlerce yabancı alıcı ağırlandı

20-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen Junioshow’da yaklaşık 80 firma, 0-12 yaş grubuna yönelik yeni sezon bebek ve çocuk konfeksiyonu koleksiyonlarını sergiledi. Organizasyona Türkiye’nin farklı şehirlerinden sektör temsilcilerinin yanı sıra 44 ülkeden yüzlerce yabancı alıcı katıldı. BTSO’nun UR-GE projeleri kapsamında gerçekleştirilen alım heyetleri de firmaların yeni pazarlara açılmasına katkı sundu.

Rising City Fuarı inşaat ve gayrimenkul sektörünü buluşturdu

KFA Fuarcılık’ın düzenlediği Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı ise inşaat, gayrimenkul ve kentsel dönüşüm sektörlerini Bursa’da bir araya getirdi. Fuara yaklaşık 20 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı alıcı katılırken, dört gün boyunca yeni konut projeleri, yapı teknolojileri ve yatırım fırsatları tanıtıldı.

IDEF 2027 organizasyonu yeniden KFA Fuarcılık’a verildi

Şirketin öne çıkan gelişmelerinden biri de Türkiye’nin en önemli savunma sanayii organizasyonlarından IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın 2027 organizasyonunu yeniden üstlenmesi oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile BTSO iştiraki KFA Fuarcılık arasında imzalanan protokol kapsamında, 18’inci IDEF Fuarı 3-9 Mayıs 2027 tarihlerinde KFA Fuarcılık tarafından düzenlenecek.

İbrahim Burkay: KFA Fuarcılık artık bir dış ticaret platformu

BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KFA Fuarcılık’ın yalnızca fuar düzenleyen bir kuruluş olmadığını, firmaları uluslararası alıcılarla buluşturan ve yeni pazarlara erişim sağlayan güçlü bir dış ticaret platformuna dönüştüğünü söyledi.

Burkay, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen fuarlar, alım heyetleri ve ticaret programlarının firmaların ihracat kapasitesine önemli katkı sunduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde de Bursa’yı uluslararası fuarcılık ve ticaret organizasyonlarında bölgesel bir merkez haline getirecek çalışmaların süreceğini ifade etti.