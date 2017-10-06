Buka Sofa, Adana ve Mersin'de mağaza açtı

06 Ekim 2017

Değiştirilebilir kılıf sistemiyle öne çıkan akıllı mobilya markası Buka Sofa, Akdeniz Bölge'sinde 2 yeni mağaza açtı. Adana ve Mersin'de açtığı mağazalarla toplam sayıyı 6'ya yükselten Buka Sofa, 2017 yılı sonuna kadar 15 mağazaya ulaşacak.

2016 yılında 8 milyon euroluk yatırımla kurulan mobilya markası Buka Sofa, açtığı yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor. İstanbul, İzmit, Bodrum ve İzmir illerinde hizmet veren Buka Sofa, Adana ve Mersin'de açtığı mağazalarla da akıllı değişim konseptini Akdenizlilere ulaştıracak. Akdenizlilerin ev dekorasyon trendlerine akıllı değişimler getirmeyi hedefleyen Buka Sofa, hem inovatif hem de fonksiyonel ürünlerini açılışa özel yüzde 20 indirim ve ikinci kılıfa yüzde 40 indirim fırsatı ile sunuyor.

Türkiye mobilya pazarının büyüklüğü 10 milyar dolar

Türkiye mobilya sektöründe 2017 yılında iç piyasada yüzde 35, dış piyasada ise yüzde 10'luk bir büyüme beklediklerini söyleyen Buka Sofa Genel Müdürü Gamze Stöger yeni mağaza açılışlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye, dünyada mobilya üretiminde 14'üncü sırada. 2009 yılından bu yana mobilya sektöründe bir artış gözlemliyoruz. 2016 yılı rakamlarına göre Türkiye mobilya pazarının büyüklüğü yaklaşık 10 milyar dolar, üretimi ise 6 bin 137 milyar dolar. Türkiye'de var olan bu potansiyeli bizde değerlendirerek mobilya sektörüne farklı bir anlayış getirecek Buka Sofa markamızı ilk olarak ülkemizde daha sonra ise global pazarda ileriye taşımayı hedefliyoruz"

Akdenizliler akıllı değişim ile tanışıyor

Türk mobilya sektörüne yeni bir soluk getiren Buka Sofa; erişilebilir kalite, iyi tasarım ve kişiye özel olarak uyarlanabilen akıllı çözüm seçenekleri ile öne çıkıyor. Kolayca değişebilen kılıflar ile sektörde farklılaşan mobilya markası Buka Sofa bu yenilikçi anlayışı Adana ve Mersin mağazalarıyla Akdeniz'e taşıyor.

Mersin'de 800 metrekare alanda 3 katlı mağazasıyla hizmete giren Buka Sofa; oturma odaları, salonlar için dekorasyon çözümleri sunuyor. Oda konseptinde hazırlanan mağaza içi tasarımı, ürünleri birebir deneyimleme ve dekorasyon trendlerine tanıklık etme fırsatı veriyor. Mersin Buka Sofa mağazası her katta farklı dekorasyon stili ve ürünleriyle müşterilerini karşılıyor.

Adana Seyhan'da yer alan Buka Sofa mağazası ise Gizerler içinde 1000 metrekarelik alanda hizmet veriyor. Ürün gamında ise; kanepe, yataklı kanepe, koltuk takımları, tekli koltuklar, sehpa, puflar, yemek odaları, dekoratif yastıklar, halı, kilim ve ev aksesuarları bulunuyor.

Ankara ve Antalya'da yeni mağazalar açılacak

Buka Sofa Genel Müdürü Gamze Stöger; "Buka Sofa olarak bugün İstanbul, İzmit, Bodrum, İzmir, Adana ve Mersin mağazalarımızla birlikte toplam 6 mağaza ile hizmet veriyoruz. Ekim ayı içinde Ankara, Antalya ve İstanbul Masko ile mağaza sayımızı 9'a çıkaracağız. 2017 yılı içinde 15 mağaza olmayı hedefliyoruz. Konya, Diyarbakır, Bursa, Samsun gibi çeşitli illerde bayilik görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışı kanalında da görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya, İran, Bahreyn ve Fransa bayilik talepleri aldığımız ülkeler arasında. Yakında Bahreyn'de ve Rodos'ta ayrıca 2018 yılının Mart ayında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mağaza açmayı planlıyoruz" dedi.